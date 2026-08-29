Clausuran en Moca banco de sangre por incumplir normas

Santo Domingo, 29 ago (EFE).- El Ministerio de Salud Pública informó este viernes de la clausura del Banco de Sangre Cibao BSC 24/7, ubicado en Moca, provincia Espaillat, tras detectar múltiples incumplimientos de las normas sanitarias durante una inspección, informó este viernes la institución.
Según el informe de la inspección, el establecimiento tampoco cuenta con los refrigeradores requeridos para conservar adecuadamente la sangre y las áreas destinadas a su almacenamiento no están debidamente separadas del área técnica.
COLECTORES ADECUADOS PARA EL DESHECHO DE AGUJAS
Los técnicos también comprobaron que el centro carece de colectores adecuados para el desecho de agujas y que los planos presentados por el establecimiento no coinciden con los depositados ante la Dirección de Habilitación.
Asimismo, observaron que los instrumentos de limpieza son almacenados dentro de los baños y que no existe un área techada, clasificada y cerrada para el manejo de desechos infecciosos.
La inspección determinó igualmente que los sillones utilizados para la extracción de sangre no cumplen con los requerimientos establecidos y que el refrigerador empleado para almacenar los reactivos es de uso doméstico, por lo que no resulta apropiado para la conservación de productos médicos.
El Ministerio de Salud Pública señaló que la clausura busca garantizar que los establecimientos que ofrecen servicios de salud cumplan con las condiciones técnicas y sanitarias establecidas y proteger la seguridad de los usuarios.