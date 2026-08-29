Clausuran en Moca banco de sangre por incumplir normas

Según el informe de la inspección, el establecimiento tampoco cuenta con los refrigeradores requeridos para conservar adecuadamente la sangre y las áreas destinadas a su almacenamiento no están debidamente separadas del área técnica.

La medida fue ejecutada por la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, cuyos técnicos identificaron deficiencias en las condiciones de almacenamiento de sangre, manejo de instrumentos y disposición de desechos, detalló dicha cartera en un comunicado.Durante la inspección se constató, además, la ausencia de reactivos necesarios para realizar pruebas inmunoserológicas, incluidos los destinados a detectar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (Anti-HCV).

COLECTORES ADECUADOS PARA EL DESHECHO DE AGUJAS

Los técnicos también comprobaron que el centro carece de colectores adecuados para el desecho de agujas y que los planos presentados por el establecimiento no coinciden con los depositados ante la Dirección de Habilitación.

Asimismo, observaron que los instrumentos de limpieza son almacenados dentro de los baños y que no existe un área techada, clasificada y cerrada para el manejo de desechos infecciosos.

La inspección determinó igualmente que los sillones utilizados para la extracción de sangre no cumplen con los requerimientos establecidos y que el refrigerador empleado para almacenar los reactivos es de uso doméstico, por lo que no resulta apropiado para la conservación de productos médicos.

El Ministerio de Salud Pública señaló que la clausura busca garantizar que los establecimientos que ofrecen servicios de salud cumplan con las condiciones técnicas y sanitarias establecidas y proteger la seguridad de los usuarios.