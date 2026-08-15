Cipesa llama participar Premio Nacional Periodismo en Salud

La convocatoria está abierta para que los interesados puedan completar el formulario y someter sus trabajos hasta el lunes 21 de septiembre de 2026, a las 11:59 de la noche, dijo la entidad en una nota.

Cipesa destacó que se trata de una convocatoria abierta y de alcance nacional, por lo que pueden participar todos los periodistas y comunicadores que deseen hacerlo, independientemente del medio en el que laboren, la provincia donde ejerzan o de que sean o no miembros de esa entidad.

La participación tampoco está limitada exclusivamente a profesionales que cubran habitualmente la fuente de salud. Podrá postularse cualquier periodista o comunicador que haya realizado un trabajo relacionado con el tema oficial de esta edición y que cumpla con los requisitos establecidos en las bases del premio.

Los trabajos podrán concursar en las categorías de Periodismo Impreso, Periodismo Digital, Radio, Televisión y Comunicación Emergente, ampliando las posibilidades de participación a profesionales que desarrollan contenidos tanto en medios tradicionales como en plataformas y formatos contemporáneos.

Los interesados deberán ingresar al enlace disponible en la biografía de las redes sociales oficiales de Cipesa, donde encontrarán las bases completas de participación, los requisitos correspondientes y el formulario para realizar la postulación y cargar la información de sus trabajos.