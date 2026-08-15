Cipesa llama participar Premio Nacional Periodismo en Salud

Santo Domingo, 15 ago (EFE).- El Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa) convocó a periodistas y comunicadores de todo el país a participar del Premio Nacional de Periodismo en Salud Raphy Durán 2026.
Esta quinta edición está dedicada al tema ‘Violencia basada en género como problema de salud pública’.
Cipesa destacó que se trata de una convocatoria abierta y de alcance nacional, por lo que pueden participar todos los periodistas y comunicadores que deseen hacerlo, independientemente del medio en el que laboren, la provincia donde ejerzan o de que sean o no miembros de esa entidad.
La participación tampoco está limitada exclusivamente a profesionales que cubran habitualmente la fuente de salud. Podrá postularse cualquier periodista o comunicador que haya realizado un trabajo relacionado con el tema oficial de esta edición y que cumpla con los requisitos establecidos en las bases del premio.
Los trabajos podrán concursar en las categorías de Periodismo Impreso, Periodismo Digital, Radio, Televisión y Comunicación Emergente, ampliando las posibilidades de participación a profesionales que desarrollan contenidos tanto en medios tradicionales como en plataformas y formatos contemporáneos.
Los interesados deberán ingresar al enlace disponible en la biografía de las redes sociales oficiales de Cipesa, donde encontrarán las bases completas de participación, los requisitos correspondientes y el formulario para realizar la postulación y cargar la información de sus trabajos.