China responde a Rubio que AL «no es patio trasero de nadie»

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LIMA.- La Embajada de China en Perú respondió este martes a las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien inició una gira por Sudamérica con críticas a la presencia de Pekín en la región.

A través de varios mensajes publicados en redes sociales, la legación diplomática rechazó los señalamientos del alto funcionario estadounidense.

«China nunca ha actuado con cálculos geopolíticos, nunca ha interferido en los asuntos internos de otros países y nunca ha exigido a otros países que tomen partido o elijan un bando», afirmó la Embajada de la República Popular en Perú, país al que arribará Rubio este miércoles.

El jefe de la diplomacia estadounidense comenzó su gira en Colombia —su itinerario incluye también Ecuador y Perú— desde donde reiteró sus reproches hacia China y llamó a los países latinoamericanos a elegir entre Pekín y Washington para comerciar.

En respuesta, Pekín defendió su cooperación con la región.

«El hemisferio occidental no es el ‘patio trasero’ de nadie. Los países de América Latina tienen el derecho soberano de elegir libremente a sus socios y de desarrollar una cooperación exterior partiendo de sus propios intereses nacionales. La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros y tampoco debe estar sujeta a interferencias de terceros», añadió la embajada.

PERU, SOCIO CLAVE

A pocas horas de la llegada de Rubio a Lima, la representación china destacó que durante 12 años ha sido el mayor socio comercial del Perú, en una indirecta a Washington.

«La cooperación comercial bilateral se basa en el principio de beneficio mutuo y ganancias compartidas», afirmó.

Asimismo, recordó que desde fines de 2025 aprobó la prórroga de la exención de visado para ciudadanos peruanos hasta el 31 de diciembre de 2026.

«China abre sus puertas y recibe al pueblo peruano con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué los peruanos, al solicitar una visa para cierto país, tienen que someterse a rigurosos controles e incluso enfrentarse a amenazas de cancelación de las visas de toda su familia?», cuestionó la sede diplomática.