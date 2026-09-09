Nicaragua cierra su embajada SD en medio tensiones con RD

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Parte frontal de la Embajada de Nicaragua en Santo Domingo.

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SANTO DOMINGO, 9 sep.- La Cancillería de República Dominicana informó este miércoles del cierre de la embajada de Nicaragua en Santo Domingo, una decisión adoptada por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin que hasta el momento se hayan informado las causas.  La decisión llega tras recientes tensiones entre los dos países.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana toma nota de la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de cerrar su embajada en Santo Domingo», señaló la institución en un breve comunicado cuyo texto completo es el siguiente:

La sede de la Embajada de Nicaragua estaba en el número 6 de la calle Bohechio, en el ensanche Julieta,  de esta capital.   Operaba en un inmueble que no es propiedad del Gobierno de Nicaragua.  Curiosamente desde hace varios días tiene en su parte frontal un letrero que dice: «Se alquila».

LAS DIFERENCIAS

Las diferencias recientes entre República Dominicana y Nicaragua se deben a que el 22 de julio último el Gobierno dominicano condenó públicamente unas declaraciones del presidente nica Daniel Ortega en las que advirtió que en su país “no volverán a haber elecciones”.
La Cancillería dominicana consideró que esa postura desconoce el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes y contradice los principios de la Carta Democrática Interamericana. Pidió a las autoridades nicaragüenses rectificar y garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales, incluyendo la celebración de elecciones auténticas, competitivas y democráticas.
NICARAGUA RESPONDIO CON DUREZA
La reacción de Managua fue particularmente fuerte. Su Ministerio de Relaciones Exteriores respondió acusando a las autoridades dominicanas de actuar como “voces vasallas” y utilizar un lenguaje muy crítico contra el Gobierno de Ortega.
Aunque no ha sido confirmado oficialmente, distintos medios dominicanos han informado que Nicaragua retiró al encargado de negocios de su Embajada, quien encabezaba esta representación diplomática.
Sin embargo, fuentes diplomáticas señalan que ese retiro no significa necesariamente una ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos paìses.
sp-am
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Richard Ro
Richard Ro
4 minutos hace

Nunca debió abrirse embajada de dictadura, en República Dominicana no caben los dictadores

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LERO LERO
LERO LERO
20 minutos hace

CUANDO UN IDIOTA SE METE POR UN CALLEJON. EL CALLEJON TERMINA…PERO EL TONTO SIGUE.

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SAUL 💩
SAUL 💩
1 hora hace

🚨🚨🚀🚀🚀
SAUL EL C H O P O ARRIMAO AMANECIO QUILLAO Y CON LA DIARREA EN CONTENCION. SE APLICO UN TAPON….NO PUBLICA LA PELA QUE LE ESTAN DANDO A SU AMO YANKI………QUE PAPELASO!!!🚨🚨🚀🚀🚀….PON LOS VIDEOS…..MAL D I TO C HO P O

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TRUMP
TRUMP
48 minutos hace
Responder a  SAUL 💩

SAUL NO TE PREOCUPES ESTE COMUNISTA ES HIJO DE UNA PROSTITUTA Y ESTA SIEMPRE ENDROGADO ES UN ENJENDRO DE LA SOCIEDA UN IDIOTA E IMBECIL COMUNISTA DROGADICTO

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