Nicaragua cierra su embajada SD en medio tensiones con RD

Las diferencias recientes entre República Dominicana y Nicaragua se deben a que el 22 de julio último el Gobierno dominicano condenó públicamente unas declaraciones del presidente nica Daniel Ortega en las que advirtió que en su país “no volverán a haber elecciones”.

La Cancillería dominicana consideró que esa postura desconoce el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes y contradice los principios de la Carta Democrática Interamericana. Pidió a las autoridades nicaragüenses rectificar y garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales, incluyendo la celebración de elecciones auténticas, competitivas y democráticas.

NICARAGUA RESPONDIO CON DUREZA

La reacción de Managua fue particularmente fuerte. Su Ministerio de Relaciones Exteriores respondió acusando a las autoridades dominicanas de actuar como “voces vasallas” y utilizar un lenguaje muy crítico contra el Gobierno de Ortega.

Aunque no ha sido confirmado oficialmente, distintos medios dominicanos han informado que Nicaragua retiró al encargado de negocios de su Embajada, quien encabezaba esta representación diplomática.

Sin embargo, fuentes diplomáticas señalan que ese retiro no significa necesariamente una ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos paìses.