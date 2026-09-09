Nicaragua cierra su embajada SD en medio tensiones con RD

SANTO DOMINGO, 9 sep.- La Cancillería de República Dominicana informó este miércoles del cierre de la embajada de Nicaragua en Santo Domingo, una decisión adoptada por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin que hasta el momento se hayan informado las causas. La decisión llega tras recientes tensiones entre los dos países.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana toma nota de la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de cerrar su embajada en Santo Domingo», señaló la institución en un breve comunicado cuyo texto completo es el siguiente:
La sede de la Embajada de Nicaragua estaba en el número 6 de la calle Bohechio, en el ensanche Julieta, de esta capital. Operaba en un inmueble que no es propiedad del Gobierno de Nicaragua. Curiosamente desde hace varios días tiene en su parte frontal un letrero que dice: «Se alquila».
Nunca debió abrirse embajada de dictadura, en República Dominicana no caben los dictadores
CUANDO UN IDIOTA SE METE POR UN CALLEJON. EL CALLEJON TERMINA…PERO EL TONTO SIGUE.
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SAUL EL C H O P O ARRIMAO AMANECIO QUILLAO Y CON LA DIARREA EN CONTENCION. SE APLICO UN TAPON….NO PUBLICA LA PELA QUE LE ESTAN DANDO A SU AMO YANKI………QUE PAPELASO!!!🚨🚨🚀🚀🚀….PON LOS VIDEOS…..MAL D I TO C HO P O
SAUL NO TE PREOCUPES ESTE COMUNISTA ES HIJO DE UNA PROSTITUTA Y ESTA SIEMPRE ENDROGADO ES UN ENJENDRO DE LA SOCIEDA UN IDIOTA E IMBECIL COMUNISTA DROGADICTO