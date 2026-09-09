Pide Abinader demuestre con hechos que primero está el país

Antonio Florián, secretario general de la FP, advirtió sobre uso de recursos públicos en 2028.

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SANTO DOMINGO.- El secretario general de la Fuerza del Pueblo (FP), Antonio Florián, dijo que el presidente Luis Abinader deberá demostrar con hechos su reciente declaración de que «primero está el país».

Advirtió que la ciudadanía permanecerá vigilante ante cualquier intento de utilizar recursos públicos y la estructura estatal en beneficio del oficialismo, con miras a las elecciones de 2028.

Sostuvo que el mensaje de Abinader, emitido tras asumir la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), adquiere especial relevancia de cara al próximo proceso electoral, en el que, aunque constitucionalmente él está impedido de aspirar nuevamente a la Presidencia, jugará un papel determinante en la estrategia de su organización para procurar la continuidad en el poder.

RECLAMOS SOBRE EL PROCESO ELECTORAL

Florián señaló que las últimas elecciones pasadas estuvieron acompañadas de denuncias sobre compra de votos, utilización de recursos públicos y una marcada desigualdad económica entre el oficialismo y las organizaciones de oposición.

Agregó que existen razones para mantener la atención sobre cualquier práctica que pudiera repetirse en 2028, por lo que la Junta Central Electoral (JCE), los partidos políticos y la sociedad dominicana deben mantenerse vigilantes y exigir desde ahora reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los fondos públicos.

an/am/sp