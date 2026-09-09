Revelan «artimañas» filiación partidista por comicios en Haití

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Puerto Príncipe, 9 sep.- La Oficina de Identificación (ONI) de Haití calificó de «artimañas» las gestiones de algunos partidos políticos para presentar la cifra de 30 mil miembros exigida hoy a cada uno de ellos para aspirar a las próximas elecciones.

La institución dejó entrever que hubo intentos fuera de la legalidad en el proceso interno de registro de integrantes por parte de esas organizaciones, al punto de que solo 21 de ellas cumplen hasta ahora con el requisito, añadió la radioemisora Magik9.

Las imprecisiones al obtener las acreditaciones requeridas por el Consejo Electoral Provisional (CEP) para poder presentar un candidato en las próximas elecciones, fueron reveladas a ese medio por el director de la ONI, Reynold Guerrier.

La institución rechazó, además, unos ocho millones de solicitudes de afiliación debido a discrepancias en los datos, porque el nombre o género de la persona chocaba con el llamado Número de Identificación Nacional Único.

La ONI solo validó 857 mil avales presentados por organizaciones políticas, desde que el CEP inició el 20 de agosto el proceso de registro para la acreditación de los 30 mil afiliados por cada partido, precisó la fuente.

El requisito de que cada uno de los 320 partidos políticos haitianos aspirantes a participar en las próximas elecciones deberá presentar esa relación de al menos 30 mil afiliados está contemplado en el Decreto Electoral aprobado a fines de 2025 y reformado este 2026.

«Todo partido, grupo o coalición de partidos aprobados por el CEP -subraya el citado documento- deberá contar con la referida cantidad de miembros, simpatizantes o afiliados, que gocen de plenos derechos civiles y políticos».

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