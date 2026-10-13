China condena a muerte a tres dirigían red estafas telefónicas

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PEKÍN.- La Justicia de China ha condenado este martes a pena de muerte a tres hombres acusados de formar parte de una banda criminal dedicada al fraude telefónico que opera desde territorio birmano.

Un tribunal de la ciudad de Quanzhou, en la provincia de Fujian, impuso además cadena perpetua a otras tres personas por el mismo caso, mientras que otras 55 fueron sentenciadas a penas de entre tres y 24 años de cárcel, según informó la agencia estatal Xinhua.

Los condenados a la pena capital fueron identificados como Wei Huairen, Chen Dawei y Liao Jingfang. De acuerdo con la corte, el grupo está implicado en otros delitos como tráfico de drogas, prostitución, explotación de casinos ilegales, estafas telefónicas e incluso el asesinato de dos ciudadanos chinos.

La sentencia se enmarca en el aumento de la cooperación entre China y varios países del sureste asiático para desmantelar redes de fraude, especialmente las asentadas en territorio birmano y cuyas principales víctimas son ciudadanos chinos.