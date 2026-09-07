CHILE: Asesinan dominicano a balazos en un bar clandestino

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

CHILE.- Un dominicano de 30 años fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana de Chile.

El homicidio ocurrió alrededor de las seis de la mañana, cuando siete sujetos ingresaron armados a un local comercial llamado «Shopería Voy y Vuelvo», ubicado en avenida Independencia.

El capitán Héctor Casanova Sánchez, subcomisario de Conchalí Norte, informó que la víctima se encontraba en el segundo piso del inmueble. Los atacantes lo ubicaron y le dispararon en múltiples ocasiones para luego darse a la fuga.

El oficial precisó que se trató de un ciudadano dominicano con situación migratoria irregular en ese país, que atendía el establecimiento al momento del ataque.

LOCAL OPERABA DE FORMA CLANDESTINA

Casanova aclaró que por horario el negocio no debía estar abierto y operaba de forma clandestina cuando ocurrieron los hechos.

Personal policial y de la Fiscalía ECOH realizó las pericias en el lugar para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Al cierre de este reporte, se desconocía el paradero de los siete implicados y no se habían reportado detenidos.