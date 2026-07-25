CEDIMAT realiza primera litotricia intravascular con balón

Se trata del primer procedimiento de este tipo que se realiza en República Dominicana.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) realizó el primer procedimiento de litotricia intravascular coronaria con balón en la República Dominicana, incorporando una tecnología innovadora para el tratamiento de lesiones coronarias severamente calcificadas.

La intervención fue encabezada por el doctor Carlos García Lithgow, coordinador de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista de CEDIMAT, junto a un equipo multidisciplinario especializado, marcando un nuevo precedente en la atención cardiovascular del país.

La litotricia intravascular coronaria emplea ondas de presión para modificar el calcio acumulado en las paredes de las arterias coronarias, permitiendo una mejor expansión del balón y del stent durante el procedimiento. Esta técnica favorece intervenciones más seguras y efectivas, además de ampliar las opciones terapéuticas para pacientes con enfermedad coronaria compleja.

TECNOLOGÍA PARA CASOS COMPLEJOS

De acuerdo con especialistas, esta herramienta resulta especialmente útil en pacientes con arterias severamente calcificadas, una condición que representa uno de los principales retos para la cardiología intervencionista.

El doctor García Lithgow afirmó que la incorporación de esta tecnología constituye un paso significativo para el desarrollo de la medicina cardiovascular en el país.

“La enfermedad coronaria calcificada constituye uno de los mayores desafíos durante los procedimientos intervencionistas. La litotricia intravascular nos permite modificar el calcio de forma segura y efectiva, optimizando la implantación de los stents y mejorando el pronóstico de nuestros pacientes”, expresó.

Con este procedimiento, CEDIMAT reafirma su compromiso con la innovación y fortalece su programa de cardiología intervencionista mediante la incorporación de herramientas de última generación, orientadas a ofrecer tratamientos más precisos, seguros y eficaces, contribuyendo a elevar la calidad de vida de los pacientes dominicanos.

an/am