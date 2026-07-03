CEDIMAT certifica 49 nuevos especialistas en diversas áreas

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SANTO DOMINGO.– El Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) certificó a 49 nuevos especialistas durante su Acto de Certificación de Residencias Médicas 2026, consolidando su liderazgo como uno de los principales centros de formación médica especializada del país.

La ceremonia reunió a autoridades, docentes, coordinadores de programas, familiares y egresados, quienes celebraron la culminación de una etapa de formación caracterizada por la excelencia académica, la práctica clínica y la investigación.

FORMACIÓN DE EXCELENCIA

El acto fue encabezado por la directora general de CEDIMAT, Milagros Ureña; el director médico, doctor Antonio Villegas; y la directora del Departamento de Gestión del Conocimiento y Epidemiología, doctora Julia Rodríguez.

Rodríguez destacó que desde el año 2000 la institución mantiene el compromiso de formar especialistas con excelencia científica, ética y sentido humano.

Informó que, en 26 años, CEDIMAT ha graduado 353 especialistas que ejercen en República Dominicana y otros países.

Asimismo, resaltó que la promoción 2026 marca un hito al incluir los primeros egresados del Programa de Residencia en Anestesiología.

NUEVOS ESPECIALISTAS

Los médicos certificados pertenecen a los programas de Medicina Interna, Cardiología de Adultos, Imágenes Diagnósticas, Ginecología y Cirugía Pélvica Avanzada, Medicina Crítica, Neumología y Cuidados Críticos, Gastroenterología, Nefrología, Neurología y Anestesiología.

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS

Durante la ceremonia fueron entregados reconocimientos a la excelencia. La doctora Stephanie Daniela Castro Turbí recibió el Premio de Investigación Científica; el doctor Jimmi Santana fue distinguido como Residente Destacado en la Docencia; y el doctor Francisco Méndez obtuvo el primer Premio a la Docencia del Médico Especialista.

El máximo reconocimiento de la promoción, Valedictorian 2026, fue otorgado al doctor Emil José Espaillat Díaz, egresado de Medicina Interna, quien alcanzó el mayor índice académico con 99 puntos.

Con esta nueva promoción, CEDIMAT reafirma su compromiso con la formación de especialistas altamente capacitados para fortalecer el sistema de salud nacional.

an/am