Casos de dengue ya superan a los de 2025 en mismo periodo

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El dengue rompió la tendencia de descenso que había mantenido durante gran parte del año y acumula dos casos más que los registrados en igual período de 2025, según el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 25, divulgado por el Ministerio de Salud Pública.

Hasta el 27 de junio se habían confirmado 153 casos de dengue en el país, frente a los 151 notificados durante las primeras 25 semanas del año pasado.

Aunque el incremento es mínimo, representa un cambio de tendencia respecto a boletines anteriores, cuando el acumulado permanecía por debajo del registro del año anterior.

Durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas (22-25) se confirmaron 35 casos de la enfermedad. El grupo de edad más afectado continúa siendo el de 10 a 19 años y predomina el sexo masculino. El serotipo identificado con mayor frecuencia es el dengue D2.

MALARIA SIGUE BAJANDO

La malaria mantiene una marcada tendencia descendente. Durante la semana epidemiológica 25 se confirmó un solo caso, correspondiente a un residente de un foco activo de la provincia San Juan.

El acumulado nacional asciende a 101 casos, una reducción de 84 % en comparación con los 602 registrados en igual período de 2025.

El Ministerio de Salud atribuye esta disminución al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos, el diagnóstico oportuno, el tratamiento supervisado y las acciones de control vectorial desarrolladas en los focos de transmisión de San Juan y Azua.

Sin embargo, el acumulado nacional alcanza los 203 casos, frente a 58 registrados en las primeras 25 semanas de 2025. Las muertes asociadas a esta enfermedad se mantienen en 15.

Puerto Plata y Santo Domingo concentraron la mayor cantidad de casos confirmados durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas.

an/am