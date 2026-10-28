Casi un millón en RD están sin agua potable por daños lluvias

Datos oficiales indicaron este miércoles que 67 acueductos están fuera de servicio y otros dos operan parcialmente.

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SANTO DOMINGO.- Casi un millón de personas se encuentran afectadas por la interrupción del suministro de agua potable en República Dominicana, debido a los daños ocasionados en las infraestructuras por las lluvias registradas esta semana a causa de una vaguada, informó este miércoles el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), divulgados por el COE, 67 acueductos están fuera de servicio y otros dos operan parcialmente, situación que afecta a 948,603 usuarios.

Las precipitaciones también han provocado inundaciones y daños en viviendas, con un balance preliminar de 2,670 personas afectadas y 534 casas impactadas en diferentes localidades del país.

20 PROVINCIAS BAJO ALERTA

Ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas, el COE mantiene 20 provincias en alerta: 16 en verde y cuatro en amarilla. Asimismo, prohibió el baño en pozas y ríos de los territorios bajo alerta, como medida preventiva para evitar accidentes.

Las lluvias han causado inundaciones en distintas comunidades, con daños significativos en viviendas, carreteras y otras infraestructuras.

En Palmar de Ocoa, las precipitaciones afectaron 147 viviendas, mientras que en la provincia de Azua otras 86 casas resultaron anegadas.

En Santo Domingo y sus alrededores también se reportaron inundaciones. El desbordamiento de una cañada provocó daños en 33 viviendas, incluidas 30 en San Antonio de Guerra, municipio ubicado en las afueras de la capital.

CONTINÚAN LOS RIESGOS POR LAS LLUVIAS

Las autoridades mantienen el llamado a la población a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua y abstenerse de realizar actividades acuáticas en zonas vulnerables.

Los efectos de este episodio de lluvias se producen meses después de las intensas precipitaciones registradas en abril pasado, cuando cuatro personas murieron y más de 30,500 tuvieron que desplazarse en el país.

an/am