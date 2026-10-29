Cerveceros vencen a los Rays y conquistan Serie Mundial 2026

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SAN PETERSBURGO, FLORIDA.– Los Cerveceros de Milwaukee se proclamaron campeones de la Serie Mundial de 2026 tras derrotar este miércoles 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido de la final, para cerrar la serie con cuatro victorias y una derrota y conquistar el primer campeonato de su historia.

El conjunto de Milwaukee selló la hazaña en el Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida, poniendo fin a una espera de 57 años desde la fundación de la franquicia. Su anterior y única aparición en el Clásico de Otoño había sido en 1982, cuando perdió frente a los Cardenales de San Luis.

MILWAUKEE DOMINÓ EL PARTIDO DECISIVO

Los Cerveceros tomaron el control del encuentro con una ofensiva oportuna y un sólido desempeño de su cuerpo de lanzadores. El campocorto novato Cooper Pratt impulsó la primera carrera con un sencillo en la segunda entrada y volvió a contribuir en la sexta con un elevado de sacrificio.

David Hamilton también remolcó una carrera con un sencillo en el quinto episodio, mientras que William Contreras conectó un doble productor en el sexto, para ampliar la ventaja de Milwaukee.

El abridor Jacob Misiorowski fue determinante desde el montículo. Trabajó cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras, toleró apenas dos imparables y ponchó a dos bateadores, antes de abandonar el partido por calambres en las piernas.

Los Rays lograron anotar su única carrera en la novena entrada, pero no pudieron evitar la derrota que puso fin a sus aspiraciones de conquistar su primer título de Serie Mundial.

UNA POSTEMPORADA HISTÓRICA

Milwaukee cerró una sobresaliente actuación en los playoffs, después de superar a los Padres de San Diego en la Serie Divisional y barrer a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

En la Serie Mundial, los Cerveceros ganaron los primeros tres encuentros y quedaron a una victoria del campeonato. Tampa Bay evitó la eliminación con un dramático triunfo 4-3 en 12 entradas durante el cuarto partido, pero Milwaukee respondió en el duelo decisivo para asegurar la corona.

Con este resultado, los Cerveceros ingresan en la historia de las Grandes Ligas al conquistar el primer campeonato de la franquicia, mientras los Rays deberán continuar esperando por su primer título.

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