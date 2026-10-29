BOSTON: ICE arresta uno de RD había sido deportado en tres ocasiones

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BOSTON, Massachusetts.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a un dominicano que había sido deportado en tres ocasiones.

José Pérez Antonio había sido condenado por tráfico de cocaína y conspiración.

El nombre utilizado por ICE coincide con uno de los alias que la fiscalía federal del Distrito de Massachusetts atribuyó en febrero a Wilson Radhames Peguero Brea, de 56 años, acusado entonces de reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación, con condena previa por delito grave.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía federal, Peguero Brea habría ingresado ilegalmente a Estados Unidos al menos en cuatro ocasiones y habría utilizado múltiples identidades, incluidas algunas pertenecientes a ciudadanos estadounidenses.

Según los documentos de esa acusación, en 1997 fue condenado por tráfico de drogas bajo un alias vinculado a una víctima estadounidense. Fue deportado en 2005 y posteriormente reingresó al país de manera ilegal.

En 2016 fue arrestado y acusado a nivel estatal por poseer una licencia de conducir obtenida de forma fraudulenta. Según el comunicado, ese proceso permanecía pendiente por incomparecencia. Ese mismo año fue deportado por segunda vez.

Tras un tercer ingreso presuntamente ilegal, fue acusado en el Tribunal de Distrito de Dorchester por tráfico de cocaína y fentanilo. La Fiscalía señaló entonces que ese expediente tenía una orden de arresto pendiente y que su historial penal en Massachusetts estaba asociado al alias José Pérez Antonio.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

En 2021, Peguero Brea fue arrestado y acusado bajo su nombre verdadero en un tribunal federal por robo de identidad agravado y fraude electrónico. El 11 de enero de 2023 fue condenado por ambos delitos a una pena de más de dos años de prisión y deportado por tercera ocasión, según la Fiscalía.

Las autoridades alegaron que volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos y que agentes de ICE lo localizaron el 5 de febrero mientras utilizaba un documento de identidad falso. Al anunciar la acusación a finales de ese mes, la Fiscalía indicó que se encontraba bajo custodia migratoria.

La publicación de ICE de este 28 de octubre no aclara la secuencia entre aquella detención y su posterior salida de la custodia del Departamento de Corrección de Massachusetts.

El cargo federal por reingreso ilegal anunciado en febrero contempla una pena máxima de 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares. Dicha acusación constituye un señalamiento y no una condena.