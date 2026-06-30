Cartera de crédito a mipymes en RD crece 9.1 % en el último año

SANTO DOMINGO.- El crédito de la banca dominicana dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) registró un crecimiento interanual de 9.1 %, de acuerdo con el informe Financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Superintendencia de Bancos (SB).

El documento indica que la cartera ascendió a RD 576,837 millones en abril de 2026, con financiamiento concentrado en sectores como comercio, construcción, actividades inmobiliarias, turismo, suministro de electricidad, industria y manufactura.

Las mipymes continúan como actores fundamentales del sistema financiero, al representar el 23.7 % del saldo adeudado total. Su incidencia es aún mayor en la cartera comercial privada, donde concentran el 44.2 % del saldo y el 77 % de los créditos comerciales dirigidos al sector privado.

En cuanto a las entidades financieras con mayor participación, Banco Popular Dominicano, Banreservas y Banco BHD lideran la cartera de crédito a mipymes, con un saldo conjunto de RD 405,085 millones, equivalente al 70.2 % del total.

El informe también detalla que el 27.1 % de la cartera a mipymes está denominada en moneda extranjera, con una leve reducción interanual de 0.4 %, en línea con las medidas de la Junta Monetaria. Este segmento totaliza USD 2,641 millones (RD 156,554 millones) y se concentra principalmente en sectores como turismo, electricidad, transporte y almacenamiento.

Según la Superintendencia de Bancos, el estudio busca dar seguimiento al desempeño de un sector clave de la economía dominicana, que aporta el 32 % del PIB y constituye una fuente esencial de empleo.

Las mipymes generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo (2022-2023), lo que representa el 61.6 % del empleo total en el país.