“Carmesí” da inicio temporada de Danza Contemporánea BA

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SANTO DOMINGO.- Con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), la Compañía Nacional de Danza Contemporánea (CNDC) ofreció dos funciones de alto vuelo con “Carmesí”, una brillante propuesta escénica que marcó el inicio de la Temporada de Danza Contemporánea 2026.

Recientemente la Sala Manuel Rueda de la Escuela Nacional de Bellas Artes abrió sus puertas para un público que disfrutó un espectáculo de altísima sensibilidad, fuerza expresiva y un lenguaje corporal contemporáneo fascinante.

La puesta en escena conjugó el virtuosismo de la reconocida Compañía, que dirige el maestro Edmundo Poy, con el vigor de las piezas de repertorio de la coreógrafa dominicana Patricia Ortega y de las creadoras internacionales invitadas Brodie Rachelle Masse (Canadá) y Darlyn Pérez (radicada en Miami).

“Carmesí” contó con una excelente asistencia de público y una cálida acogida durante ambas funciones, lo que lo convierte en un exitoso inicio para la Primera Temporada de Danza Contemporánea 2026.

Durante la apertura, la directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó que existen momentos en los que el arte invita a hacer una pausa en medio del acelerado ritmo de la vida para reencontrarse con emociones que muchas veces no pueden expresarse con palabras.

“Estoy segura de que ese es el espíritu que da vida a Carmesí, la nueva temporada de nuestra Compañía Nacional de Danza Contemporánea”, expresó.

Asimismo, resaltó que la danza posee una capacidad única para conmover, cuestionar y emocionar sin necesidad del lenguaje verbal, convirtiéndose en una manifestación profundamente humana que permite comprender mejor la realidad y fortalecer el vínculo entre el arte y la sociedad.

an/am