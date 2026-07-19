Cambio climático modifica calidad de nuestros alimentos 

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POR VÍCTOR DE LOS SANTOS

Cuando hablamos del cambio climático, casi siempre pensamos en olas de calor, sequías prolongadas, lluvias intensas, inundaciones o huracanes cada vez más destructivos. Estos son los efectos más visibles y, por esa razón, suelen dominar los titulares y el debate público.

Sin embargo, existe otra transformación mucho menos evidente que avanza lentamente dentro de los ecosistemas y que podría tener consecuencias igualmente trascendentales para la humanidad. Se trata de un proceso silencioso que ocurre en los suelos, las plantas y, finalmente, en los alimentos que llegan a nuestra mesa.

Toda forma de vida depende de un delicado equilibrio entre seis elementos químicos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre (CHONPS). A partir de ellos se forman las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, las enzimas y el ADN. En otras palabras, constituyen la base química de la vida. Cualquier alteración en los ciclos biogeoquímicos que regulan estos elementos puede repercutir en el funcionamiento de los ecosistemas y, en consecuencia, en la calidad nutricional de los alimentos.

Durante muchos años, la comunidad científica centró su atención en estudiar cómo el aumento del dióxido de carbono (CO₂) influía en el crecimiento de las plantas. Hoy sabemos que el fenómeno es mucho más complejo. El cambio climático no solo modifica la temperatura y los patrones de precipitación; también altera procesos biogeoquímicos esenciales que regulan la disponibilidad de nutrientes en los ecosistemas.

Uno de los estudios experimentales más relevantes sobre este tema, realizado por Feike A. Dijkstra y colaboradores, demostró que el incremento del CO₂ y de la temperatura altera el equilibrio entre el nitrógeno y el fósforo disponibles para las plantas y los microorganismos del suelo. Los autores concluyeron que estas variaciones están estrechamente relacionadas con la humedad del suelo, un factor profundamente afectado por el cambio climático.

Esta secuencia de acontecimientos merece mayor atención. Primero cambian la temperatura y el régimen de lluvias; luego se modifica la humedad del suelo; posteriormente se altera la disponibilidad de nutrientes; después cambia la actividad de los microorganismos y la nutrición vegetal; finalmente, todos estos procesos pueden influir en la composición nutricional de los alimentos.

En los últimos años, diversos estudios internacionales han demostrado que el incremento del CO₂ atmosférico puede reducir la concentración de proteínas y de minerales esenciales, como el hierro y el zinc, en cultivos de consumo masivo como el trigo y el arroz.

Investigaciones recientes también indican que, en la soya, el exceso de CO₂ puede favorecer un crecimiento más acelerado y una mayor producción de biomasa. No obstante, ese incremento no siempre se traduce en una mejor calidad nutricional, ya que la composición de proteínas y otros nutrientes puede verse alterada.

Aunque estos resultados varían según la variedad cultivada y las condiciones ambientales, todos apuntan hacia una misma preocupación: producir más biomasa no significa necesariamente obtener alimentos de mayor calidad. Este conocimiento tiene profundas implicaciones para la seguridad alimentaria. El gran desafío del siglo XXI no consistirá únicamente en producir suficientes alimentos para una población en constante crecimiento; también será indispensable garantizar que conserven el valor nutricional necesario para una alimentación saludable. A pesar de ello, este tema permanece, en gran medida, limitado al ámbito académico. Las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático se concentran, con razón, en la reducción de emisiones, la gestión del agua, el fortalecimiento de la infraestructura resiliente y la respuesta ante fenómenos extremos. Sin embargo, pocas veces incorporan la necesidad de proteger la calidad nutricional de los alimentos y los procesos ecológicos que la sustentan.

Biotecnología

En este contexto, la biotecnología, el mejoramiento genético, la microbiología del suelo, la agricultura regenerativa y el manejo eficiente de nutrientes representan algunas de las herramientas científicas más prometedoras para fortalecer la resiliencia de los sistemas agrícolas. Estas disciplinas permiten desarrollar variedades más eficientes en el uso del agua y los nutrientes, así como comprender mejor la interacción entre las plantas, los microorganismos y el suelo frente al cambio climático, procurando preservar no solo el rendimiento de los cultivos, sino también su calidad nutricional.

Para países como la República Dominicana y muchas otras naciones de América Latina y el Caribe, donde la agricultura continúa siendo un sector estratégico para la economía y la seguridad alimentaria, incorporar este conocimiento en las políticas públicas será cada vez más necesario. Adaptarse al cambio climático no solo implica prepararse para enfrentar huracanes o sequías, sino también comprender y proteger los procesos biológicos y biogeoquímicos que sostienen la producción de alimentos.

Durante décadas aprendimos que el cambio climático modifica las condiciones atmosféricas. Hoy la evidencia científica comienza a demostrar que también puede alterar, de manera silenciosa, la química de los ecosistemas y la calidad nutricional de algunos de los alimentos que consumimos.

Este ya no es un debate exclusivo de los laboratorios y las revistas científicas. Debe formar parte de la conversación pública y de la agenda de quienes diseñan las políticas que definirán el futuro de nuestra agricultura, nuestra alimentación y nuestra salud.

Comprender cómo el cambio climático modifica silenciosamente la calidad de nuestros alimentos será tan importante como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque de ello dependerá, en gran medida, la seguridad alimentaria, la salud de los ecosistemas y el bienestar de las próximas generaciones./

jpm-am