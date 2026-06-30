Bruxismo nocturno: Trastorno silencioso que afecta descanso

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SANTO DOMINGO.- El bruxismo nocturno, una condición caracterizada por el apretamiento o rechinamiento involuntario de los dientes durante el sueño, puede pasar desapercibido durante años hasta provocar consecuencias visibles como desgaste dental, dolor mandibular o frecuentes dolores de cabeza.

Especialistas advierten que muchas personas desconocen que padecen este trastorno, lo que retrasa su diagnóstico y tratamiento oportuno.

Los expertos señalan que la afección está estrechamente relacionada con el estrés y la ansiedad, aunque también pueden influir otros factores como alteraciones de la mordida y consumo excesivo de cafeína y alcohol. También el tabaco, trastornos del sueño como la apnea.

CEFALEAS PERSISTENTES Y SENSIBILIDAD MUSCULAR

Debido a que ocurre mientras la persona duerme, el problema suele detectarse durante revisiones odontológicas rutinarias, cuando los profesionales identifican daños en la estructura dental o signos de tensión en la mandíbula.

Entre los síntomas más frecuentes destacan la rigidez mandibular al despertar, sensibilidad muscular, dolor en la articulación temporomandibular (ATM) y cefaleas persistentes.

Además de afectar la salud bucal, el bruxismo puede alterar la calidad del sueño tanto del paciente como de quienes comparten la habitación debido a los sonidos generados por el rechinamiento dental.

an/am