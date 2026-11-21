Por YOAREM MONEGRO

Según la historia, Franklin D. Roosevelt decía que «en la política, nada ocurre por accidente y, si esto ocurre, se puede apostar a que fue realizado o planeado de esa manera».

Para Lawrence Freedman, la estrategia es el arte de crear poder a través de ella. Es, básicamente, una herramienta y una técnica a la vez, porque permite pasar de lo más simple a lo más complejo de manera equilibrada.

Antecedentes históricos

En la prehistoria, las bandas de cazadores y recolectores de las distintas tribus realizaban reuniones a modo de consejos con los ancianos o jefes. En estos encuentros se planificaban las diferentes rutas migratorias, las alianzas entre los clanes y, por supuesto, las tácticas de defensa ante posibles enfrentamientos con otros grupos rivales. (3000 a. C.).

Sin embargo, con el nacimiento de los primeros Estados comenzaron a formalizarse las reuniones mediante los llamados consejos reales, las asambleas y los senados. Entre estos se destacaron los consejos de guerra de los faraones egipcios, las asambleas de ciudadanos de la Atenas clásica y el Senado romano, instituciones en las que se tomaban decisiones relacionadas con las campañas militares, los tratados y los impuestos. (Antigüedad: 3000 a. C.-siglo V d. C.).

Con el paso del tiempo, el poder se concentró en las altas cortes reales, los consejos de nobles y los sínodos o concilios de las iglesias. Cabe destacar que estas reuniones se realizaban a puertas cerradas y en ellas también se pactaban importantes matrimonios dinásticos, se abordaban cuestiones relacionadas con la sucesión al trono y se planificaban cruzadas. Esto ocurrió durante la Edad Media, entre los siglos V y XV.

Edad Moderna hasta la actualidad

Durante los siglos XVI-XVIII surgieron los gabinetes ministeriales y la diplomacia moderna, antecedentes de lo que hoy conocemos como consejos de ministros. Un acontecimiento clave de ese período fue la Paz de Westfalia, firmada en 1648, así como un conjunto de reuniones estratégicas entre las potencias europeas que sentaron las bases del actual sistema internacional y del principio de soberanía de los Estados. (Edad Moderna).

Al llegar los siglos XIX y XX, las cumbres entre los líderes mundiales se convirtieron en acontecimientos determinantes para la distribución de territorios, la consolidación del poder y la prevención de guerras de gran impacto internacional. Entre los ejemplos más destacados se encuentran:

l El Congreso de Viena (1814-1815), celebrado tras la caída de Napoleón Bonaparte.

l La Conferencia de Berlín (1884-1885), en la que se establecieron las condiciones para el reparto colonial de África.

l Las Conferencias de Yalta y Potsdam (1945), en las que los países aliados se encargaron de rediseñar el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Desde el siglo XX hasta la actualidad, las reuniones no han cesado. Las comunicaciones informales, pero directas, se han convertido en otros mecanismos para ofrecer soluciones inmediatas a diferentes problemáticas. Además, se han institucionalizado reuniones mediante organismos permanentes y foros exclusivos. Entre los más destacados se encuentran el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cumbres del G7 y del G20, así como los encuentros privados y reservados de grupos con influencia política y económica, como el Foro Económico Mundial de Davos y el Club Bilderberg. (Época contemporánea).

En el pasado más reciente, hemos sido testigos de diversas reuniones estratégicas de poder que han evolucionado con el tiempo: desde encuentros secretos entre monarcas hasta foros institucionalizados, clubes privados de impacto internacional y cumbres multilaterales que combinan las finanzas, la política y la tecnología. (Siglos XX-XXI).

¿Qué acontecimientos rediseñaron el orden mundial del siglo XX?

La Conferencia de Bretton Woods, celebrada en 1944, reunió a representantes de 44 países aliados en Estados Unidos con el propósito de reorganizar las reglas financieras globales después de la Segunda Guerra Mundial. De este encuentro surgieron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Otro acontecimiento determinante fue la división de Europa en zonas de influencia, que dio inicio formal a la configuración del mapa geopolítico de la Guerra Fría (1945-1991). Este proceso estuvo estrechamente relacionado con las decisiones adoptadas en la Conferencia de Yalta y la Conferencia de Potsdam, ambas celebradas en 1945.

Asimismo, las cumbres de Reikiavik y Washington, celebradas entre 1986 y 1987, fueron escenarios en los que Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov negociaron directamente sobre el desarme nuclear, marcando un hito en el proceso que condujo al final de la Guerra Fría.

Los foros exclusivos y de discreción internacional

Desde los años cincuenta hasta la actualidad:

l El Grupo Bilderberg (1954): Es una reunión anual privada que congrega aproximadamente a 130 participantes de Europa y Norteamérica, entre académicos, banqueros, empresarios y políticos. Se rige por la Regla de Chatham House, que permite utilizar la información obtenida durante los encuentros sin revelar la identidad ni la afiliación de quien la proporciona. Esto favorece el debate abierto y la discusión de asuntos de influencia internacional.

Es una reunión anual privada que congrega aproximadamente a 130 participantes de Europa y Norteamérica, entre académicos, banqueros, empresarios y políticos. Se rige por la Regla de Chatham House, que permite utilizar la información obtenida durante los encuentros sin revelar la identidad ni la afiliación de quien la proporciona. Esto favorece el debate abierto y la discusión de asuntos de influencia internacional. l La Comisión Trilateral (1973): Fue fundada por David Rockefeller con el propósito de fomentar la cooperación estratégica entre Estados Unidos, Europa y Japón. Posteriormente, amplió su alcance hacia otras potencias de Asia-Pacífico.

Fue fundada por David Rockefeller con el propósito de fomentar la cooperación estratégica entre Estados Unidos, Europa y Japón. Posteriormente, amplió su alcance hacia otras potencias de Asia-Pacífico. l El Bohemian Grove: Es un campamento anual celebrado en California, donde figuras de alto nivel del ámbito empresarial y político estadounidense sostienen encuentros informales, alejados del entorno mediático.

Las cumbres económicas y geopolíticas globales.

Desde los años setenta hasta la actualidad:

l El Foro Económico Mundial de Davos (1971): Es un encuentro anual celebrado en Suiza, en el que participan jefes de Estado y de Gobierno, directores de grandes corporaciones y líderes tecnológicos. En este espacio se debaten y promueven agendas relacionadas con la economía mundial, la inteligencia artificial y el cambio climático.

Es un encuentro anual celebrado en Suiza, en el que participan jefes de Estado y de Gobierno, directores de grandes corporaciones y líderes tecnológicos. En este espacio se debaten y promueven agendas relacionadas con la economía mundial, la inteligencia artificial y el cambio climático. l Las cumbres del G7 y del G20: Desde 1975, el G7 ha reunido a los líderes de algunas de las principales economías industrializadas para coordinar políticas económicas y de seguridad. Por su parte, el G20 adquirió mayor relevancia tras la crisis financiera de 2008, al incorporar a las principales economías emergentes, entre ellas Brasil, India y la República Popular China.

Desde 1975, el G7 ha reunido a los líderes de algunas de las principales economías industrializadas para coordinar políticas económicas y de seguridad. Por su parte, el G20 adquirió mayor relevancia tras la crisis financiera de 2008, al incorporar a las principales economías emergentes, entre ellas Brasil, India y la República Popular China. l Las cumbres de los BRICS: Constituyen un espacio estratégico que reúne a economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con sus nuevos miembros. Su objetivo es promover un mayor equilibrio en la influencia financiera y política internacional frente a las potencias occidentales.

Reuniones de seguridad y tecnología

Siglo XXI:

l La Conferencia de Seguridad de Múnich: Es uno de los principales foros internacionales en el que participan ministros de Defensa, jefes de inteligencia y líderes mundiales de numerosos países. En este espacio se abordan y negocian diferentes temas relacionados con los conflictos armados actuales y futuros, la ciberseguridad y el fortalecimiento de alianzas militares, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En el caso de la República Dominicana, han participado delegaciones en calidad de invitadas y también se han otorgado reconocimientos. Sin embargo, el país no figura entre los principales protagonistas de estos encuentros, debido a que la participación y el nivel de influencia dependen, entre otros factores, del posicionamiento de cada Estado como potencia internacional.

Es uno de los principales foros internacionales en el que participan ministros de Defensa, jefes de inteligencia y líderes mundiales de numerosos países. En este espacio se abordan y negocian diferentes temas relacionados con los conflictos armados actuales y futuros, la ciberseguridad y el fortalecimiento de alianzas militares, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En el caso de la República Dominicana, han participado delegaciones en calidad de invitadas y también se han otorgado reconocimientos. Sin embargo, el país no figura entre los principales protagonistas de estos encuentros, debido a que la participación y el nivel de influencia dependen, entre otros factores, del posicionamiento de cada Estado como potencia internacional. l Las cumbres sobre inteligencia artificial y semiconductores: Durante los últimos años, algunas de las reuniones más decisivas e importantes han girado en torno al control de los microchips de tecnología avanzada y a la regulación de la inteligencia artificial. En estos encuentros participan países de Asia, Europa y Estados Unidos. Asimismo, se reconoce que el poder tecnológico no reside únicamente en la capacidad de fabricación, sino también en la propiedad de patentes y el desarrollo de tecnologías innovadoras, ámbito en el que Estados Unidos mantiene una posición destacada.

Reuniones estratégicas internacionales celebradas en 2026

En 2026, Turquía se ha convertido en escenario de importantes encuentros estratégicos a nivel internacional. Además de las reuniones bilaterales de alto nivel que se han realizado, entre las actividades recientes se encuentran las siguientes:

l La Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía: Celebrada los días 7 y 8 de julio de 2026 en el Complejo Presidencial de Beştepe. Su enfoque estratégico estuvo relacionado con los compromisos de defensa colectiva. Participaron los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica, entre los que se destacaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Esta cumbre permitió a Turquía exhibir su crecimiento industrial en materia de defensa y ampliar la agenda de seguridad hacia el mar Negro, Oriente Medio y el sur de Europa.

Celebrada los días 7 y 8 de julio de 2026 en el Complejo Presidencial de Beştepe. Su enfoque estratégico estuvo relacionado con los compromisos de defensa colectiva. Participaron los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica, entre los que se destacaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Esta cumbre permitió a Turquía exhibir su crecimiento industrial en materia de defensa y ampliar la agenda de seguridad hacia el mar Negro, Oriente Medio y el sur de Europa. l La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31): Celebrada en el Centro de Exposiciones de Antalya, del 9 al 20 de noviembre de 2026. Reúne a delegaciones internacionales de cerca de 200 países y cuenta con más de 68,000 asistentes, bajo la organización y presidencia de Turquía, mientras que Australia dirige las negociaciones técnicas. Entre los temas centrales se encuentran la transición para abandonar los combustibles fósiles, el financiamiento climático y las medidas prioritarias para contener el calentamiento global, después de un año marcado por múltiples fenómenos meteorológicos extremos. (UNFCCC).

Celebrada en el Centro de Exposiciones de Antalya, del 9 al 20 de noviembre de 2026. Reúne a delegaciones internacionales de cerca de 200 países y cuenta con más de 68,000 asistentes, bajo la organización y presidencia de Turquía, mientras que Australia dirige las negociaciones técnicas. Entre los temas centrales se encuentran la transición para abandonar los combustibles fósiles, el financiamiento climático y las medidas prioritarias para contener el calentamiento global, después de un año marcado por múltiples fenómenos meteorológicos extremos. (UNFCCC). l El acuerdo de defensa entre Turquía y Catar: Realizado el 14 de noviembre de 2026, con la participación del presidente Recep Tayyip Erdoğan y el emir de Catar, quienes firmaron en Estambul el Pacto de Defensa Mutua y Cooperación Militar Conjunta.

Realizado el 14 de noviembre de 2026, con la participación del presidente Recep Tayyip Erdoğan y el emir de Catar, quienes firmaron en Estambul el Pacto de Defensa Mutua y Cooperación Militar Conjunta. l La cooperación naval entre Turquía y Estados Unidos: Desarrollada durante los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2026. Se trató de la decimocuarta reunión de cooperación entre las fuerzas navales de ambos Estados.

Desarrollada durante los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2026. Se trató de la decimocuarta reunión de cooperación entre las fuerzas navales de ambos Estados. l El encuentro bilateral entre Bolivia y Turquía: Celebrado el 14 de noviembre de 2026 en la ciudad de Estambul, en el Palacio de Dolmabahçe. Participaron el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. Entre los objetivos del encuentro estuvieron el impulso de acuerdos estratégicos comerciales, energéticos y mineros. En ese sentido, los temas abordados incluyeron inversión y comercio, sectores productivos, intercambios y cooperación en construcción, turismo y textiles, defensa y tecnología, así como la celebración de un foro empresarial.

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