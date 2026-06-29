Brasil sufre pero gana a Japón; Paraguay elimina a Alemania

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BOSTON.- Brasil sufrió y tuvo que remontar un marcador adverso sobre la hora para sellar su pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo tras vencer 2-1 a una valiente Japón.

El primer tiempo fue desconcertante para la ‘Seleçao’ que no generó peligro y cometió un grave error que Sano aprovechó para poner en ventaja a los asiáticos.

En el complemento la historia fue completamente distinta y Brasil tomó el mando del juego para igualar en primera instancia por conducto de Casemiro, quien había quedado exhibido en el tanto nipón, y en la compensación Martinelli sentenció la victoria con un disparo colocado.

Las claves

1. Los ajustes de Ancelotti. En el primer tiempo el técnico de Brasil estaba inexpresivo, sentado en su banca mientras Japón tenía la ventaja, en una extraña postura.

Sin embargo, Carletto estaba esperando el descanso para ‘meterle mano’ a su equipo y enviar un mensaje contundente, lo que surtió efecto y Brasil pudo remontar.

2. .Casemiro, exhibido y protagonista. En el gol de Japón el veterano quedó mal parado ante la velocidad de Sano, pero en la segunda parte se sacó la espina y con un cabezazo firmó el 1-1 parcial que le dio ánimo a la Canarinha.

3. Japón, sin jerarquía. Japón fue un digno rival, dio batalla, vendió cara la derrota, pero de nueva cuenta le faltó el peso específico que se necesita en instancias decisivas para consumar una sorpresa como eliminar a un cinco veces campeón del mundo.

PARAGUAY ELIMINA ALEMANIA

Paraguay hizo historia frente a Alemania por los 16avos. de final del Mundial 2026 en Boston. Después del 1-1 en los 90‘ y el alargue, el equipo de Gustavo Alfaro ganó por 4-3 en la tanda de los penales y se metió en 8vos. de final del certamen.

Paraguay eliminó a Alemania en los 16avos. de final del Mundial 2026. Getty

Pese al favoritismo por Alemania, a Paraguay no le tembló el pulso para comenzar en posición de ataque el cotejo. Antes del minuto de juego, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se dio el gusto de patear al arco y causar peligro con un saque de esquina a favor.

Durante los primeros 20′, pese al entusiasta arranque guaraní, Alemania fue el total dominador de la posesión del cotejo. Sin embargo, no pudo romper el interesante bloque defensivo de Paraguay, liderado por la firme línea de cuatro del fondo: Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso. Nulas situaciones de gol de ambos lados hasta la pausa de rehidratación.

La Albirroja no se preocupó por luchar por la posesión de la pelota, pero jugó con mucho coraje los primeros 35′. Defendió cada pelota como la última, pero apenas logró cruzar la mitad de la cancha y no pudo construir ninguna jugada peligrosa en campo contrario.

Pero el fútbol es un deporte muy sorprendente y eso es lo que lo hace uno de los más lindos del mundo. En una de las poquísimas veces que la Albirroja pudo asentarse en el campo de Alemania, Miguel Almirón frotó la lámpara y dejó en posición de centro a Matías Galarza: el 23 paraguayo habilitó a Julio Enciso, que apareció ¡solo! en el área de Alemania y colocó de cabeza el 1-0 a los 42‘. Significó el primer gol paraguayo en un mata-mata en Mundiales.

Antes del cierre del primer tiempo, Alemania luchó para conseguir la paridad, pero nuevamente se encontró con el buen muro defensivo que planteó Gustavo Alfaro para su Albirroja. Los equipos se fueron al descanso con la ventaja parcial a favor de Paraguay por 1-0.

Para el complemento, Julian Nagelsmann sorprendió y quitó a Felix Nmecha. Lo suplantó con Leon Goretzka. Y el conjunto alemán demoró un poco menos de diez minutos, pero logró el empate. Florian Wirtz lanzó centro dañino al área que lo desvió Kai Havertz, con un cabezazo imposible para Orlando Gill.

Luego del empate que consiguió Alemania, el partido se trabó. Paraguay continuó con su plan de interrumpirle el juego a su rival, pero con la complicación de la salida de Julio Enciso, que fue sustituido después del 1-1 que consiguió el conjunto germano. Pese a eso, la igualdad parcial aguantó hasta la pausa de rehidratación.

El trámite del partido volvió a parecerse al primer rato hasta el gol de Paraguay. Alemania fue el dueño de la posesión y jugó casi siempre en el campo paraguayo, pero no tuvo el ingenio para causar peligro real en el área custodiada por Orlando Gill.

El conjunto conducido por Julian Nagelsmann buscó por todas las vías, pero no pudo quebrar las intenciones defensivas del equipo de Gustavo Alfaro, por los que los 90′ finalizaron 1-1 y el duelo se estiró 30 minutos más.

En el acto principal del tiempo extra, Paraguay directamente se dedicó a defenderse. Gustavo Alfaro decidió sacar a Miguel Almirón y colocar a Gustavo Velázquez. Al DT argentino no le salió bien: Jonathan Tah marcó el 2-1 de cabeza luego de un saque de esquina. Sin embargo, el árbitro Jalal Jayed recibió el llamado del VAR y anuló el tanto.

En los últimos 15′ del compromiso, el seleccionado guaraní adelantó un poco sus líneas e intentó practicar algún contragolpe pero, una vez más, el claro dominador del juego fue Alemania. Pese al poder ofensivo alemán, la definición se prolongó a los penales.

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