BR inaugura Expohogar 2026; tasas hipotecarias desde 8 %

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, encabeza el lanzamiento de Expohogar 2026. Desde la izquierda le acompañan ejecutivos de la institución: Miguel Ramos, Rafael Madera, Ysidro García y Pablo de la Rosa.

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SANTO DOMINGO – El Banco de Reservas (Banreservas) inauguró este miércoles la feria hipotecaria Expohogar Banreservas 2026, ofreciendo tasas de financiamiento preferenciales desde un 8 % anual fijo por siete años para la adquisición de viviendas de bajo costo.

La entidad informó que las tasas para los demás tipos de viviendas oscilan entre 8.85 % y 13.85 %, con períodos de tasa fija de hasta diez años. Para la compra de locales comerciales y solares, las tasas inician en 11.85 %.

Durante el acto de apertura, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que la feria tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento hipotecario para miles de dominicanos interesados en adquirir una vivienda.

«Ofrecemos estas atractivas tasas para apoyar de manera firme la política habitacional del presidente Luis Abinader, enfocada en la reducción del déficit de viviendas en nuestro país», expresó el ejecutivo.

MÁS DE 35 MIL MILLONES DESEMBOLSADOS

Aguilera destacó que, en las últimas cinco ediciones de Expohogar, la institución ha desembolsado más de RD$35,000 millones en préstamos hipotecarios, beneficiando a más de 7,000 familias en todo el territorio nacional.

Asimismo, informó que en esta edición los interesados podrán realizar su precalificación a través de la aplicación móvil de Banreservas, además de acceder a condiciones especiales de financiamiento y otros beneficios exclusivos.

La propuesta contempla préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble, con plazos de hasta 20 años para viviendas. En el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), el financiamiento alcanza hasta el 80 % del valor de la propiedad, con plazos de hasta 10 años para locales comerciales y siete años para solares.

BENEFICIOS PARA CLIENTES

Durante la feria, los clientes tendrán acceso a descuentos en establecimientos comerciales aliados, beneficios exclusivos para tarjetahabientes, modalidad de cuota flexible, tarifa fija para gastos legales, ofertas especiales en coberturas de Seguros Reservas y jornadas de educación financiera.

Los interesados podrán realizar su precalificación a través del portal oficial de Expohogar, la App Banreservas, el Centro de Contacto, la asistente virtual Alma por WhatsApp y cualquiera de las oficinas de la entidad en todo el país.

REQUISITOS

Para solicitar el financiamiento será necesario presentar la cédula de identidad o pasaporte, constancia de ingresos mensuales, indicar el monto solicitado, el valor del inmueble, además de suministrar un número telefónico, correo electrónico y seleccionar la oficina donde se gestionará la solicitud.

Con esta nueva edición de Expohogar 2026, Banreservas reafirma su compromiso de ampliar el acceso a la vivienda, fortalecer el desarrollo del sector inmobiliario, contribuir a la reducción del déficit habitacional y dinamizar la economía dominicana.