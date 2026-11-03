BPD presenta oportunidades de inversión en R. Dominicana

La presentación del BPD ante empresarios e inversionistas británicos las oportunidades de negocios que ofrece República Dominicana,

LONDRES, Reino Unido.– El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, presentó ante empresarios e inversionistas británicos las oportunidades de negocios que ofrece República Dominicana.

Destacó el crecimiento sostenido de su economía, la estabilidad política y monetaria y las condiciones favorables para atraer capital extranjero.

Durante su participación en el foro empresarial «República Dominicana: Inversión, Negocios y Nuevas Oportunidades», celebrado este lunes 2 de noviembre en el marco de la XII Semana Dominicana en Reino Unido, Paniagua afirmó que el país se ha consolidado como una de las economías más dinámicas, resilientes y estables de América Latina y el Caribe.

El ejecutivo bancario señaló que República Dominicana ha registrado un crecimiento promedio anual cercano al 5 % durante las últimas dos décadas, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una expansión económica de 4.6 % para 2026, aproximadamente el doble del promedio previsto para América Latina.

También resaltó que la pobreza se redujo del 30 % en 2021 al 13.8 % en 2026 y que el peso dominicano ha mantenido una depreciación promedio anual inferior al 3 % frente al dólar durante la última década. Indicó que, en lo que va de este año, la moneda nacional ha registrado una apreciación de 3.8 %.

TURISMO Y ENERGÍA ENTRE LOS SECTORES CON MAYOR POTENCIAL

Paniagua identificó el turismo como uno de los principales motores de la economía dominicana, al representar aproximadamente el 9.5 % del producto interno bruto (PIB). Estimó que este sector generará alrededor de US$12,000 millones durante 2026, un incremento del 13 % respecto al año anterior.

Mencionó el desarrollo de destinos como Punta Cana, Bávaro, Uvero Alto y Miches, además del nuevo polo turístico de Cabo Rojo, en Pedernales.

En el encuentro participaron Frank Rainieri, presidente del Consejo de Administración del Grupo Puntacana, y Encarna Piñero, CEO global del Grupo Piñero, empresa que dispone de más de 9,000 habitaciones hoteleras en República Dominicana.

Sobre el sector energético, Paniagua indicó que representa aproximadamente el 27 % de la inversión extranjera directa que recibe el país.

Informó que el Banco Popular respalda proyectos que incorporarán más de 1,200 megavatios de capacidad de generación eléctrica en los próximos años, con inversiones superiores a US$2,000 millones.

MANUFACTURA, LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA

El presidente ejecutivo del Popular también destacó las oportunidades de inversión en manufactura y zonas francas, apoyadas en la capacitación de los trabajadores dominicanos y la ubicación geográfica estratégica del país, que facilita el acceso a los mercados de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Asimismo, identificó posibilidades de negocios en logística, infraestructura y desarrollo inmobiliario.

Paniagua sostuvo que el Banco Popular, con más de seis décadas de trayectoria, mantiene su compromiso de acompañar la transformación económica nacional y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos mediante servicios financieros, asesoría y relaciones de largo plazo con inversionistas.

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DOMINICANO-BRITÁNICAS

El ejecutivo valoró la celebración de la Semana Dominicana en Reino Unido como una plataforma para fortalecer los vínculos comerciales, turísticos y de inversión entre ambas naciones.

También agradeció a la Embajada dominicana en Reino Unido, a la embajadora Rosa Hernández de Grullón y a la Cámara Británica de Comercio de República Dominicana, presidida por Ryan Polanco, por la organización de la jornada.

Finalmente, expresó que el propósito del encuentro es compartir la visión sobre el potencial dominicano, identificar oportunidades de negocios y establecer nuevas alianzas que contribuyan al desarrollo económico del país.

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