Bournigal pide a candidatos dejar gobernar a Abinader

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SANTO DOMINGO.– La senadora de Puerto Plata por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginette Bournigal, pidió a los dirigentes que aspiran a la candidatura presidencial de 2028 dejar trabajar al Gobierno de Luis Abinader y anunció que pronto revelará a quién apoyará.

La legisladora explicó que ha recibido preguntas sobre sus preferencias entre los aspirantes, pero aseguró que todavía no tiene compromisos definidos con ninguno.

“A mí me preguntan que con quién estoy de los candidatos y yo digo que con los que más trabajen”, expresó durante la sesión de este miércoles.

Bournigal afirmó que no basará su decisión en la cantidad de dirigentes que cada precandidato asegure tener de su lado.

“A mí no me van a contar de que uno, dos, ‘tengo tres’, ‘tengo cuatro’, a mí no”, manifestó.

Indicó que comunicará su respaldo cuando considere oportuno. “Yo sé cuándo me voy a ir y cuándo voy a decidirme que voy a apoyar a un candidato, y lo voy a decir pronto”, sostuvo.

Sobre la competencia interna del PRM, la senadora consideró necesario que quienes buscan suceder a Abinader permitan que la actual administración complete su gestión.

“Pienso que es importante, muy importante, que los candidatos dejen trabajar al Gobierno de Luis Abinader”, afirmó.

Bournigal destacó los recientes discursos del ministro de Turismo, David Collado, y del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, porque, según dijo, ambos resaltaron la figura del mandatario y no sus propias aspiraciones.

“Hablaron de Luis Abinader, no de ellos, sino de Luis Abinader, que es el presidente de la República constitucional y al que todos nos debemos”, declaró.

dh/am