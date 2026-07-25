BOSTON: Acusan dominicano de abuso sexual contra menores

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BOSTON.- Agentes de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a un ciudadano dominicano acusado de abuso y seducción de menores de edad.

Arnaldo Andrés de la Rosa Gil fue detenido en el área metropolitana de Boston y permanece bajo custodia federal a la espera de su proceso ante un juez de inmigración, además del proceso penal que enfrenta en corte local por los cargos señalados.

De acuerdo con el procedimiento de ERO, tras el arresto se le emitió un Aviso de Comparecencia y se le colocó una orden de retención migratoria, que permite a ICE asumir la custodia para fines de deportación conforme a la ley federal.

La agencia reiteró que prioriza el arresto de no ciudadanos con cargos criminales que representan una amenaza a la seguridad pública, especialmente en casos que involucran delitos contra menores.