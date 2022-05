OPINION: Biden, Zelenski, Guaidó, y los cuervos de la «Patria Grande»

Aprended en nosotros, ¡oh pueblos de la América! los peligros que encumbre la amistad del sajón; sus tratados más nobles son pérfida asechanza, y hay hambre de rapiña en su entraña feroz. Fiallo Fiallo (1866-1942)

Preliminar

1 – Estos tiempos, son bíblicos, se están cumpliendo las profecías, aseguran los cristianos; mientras que los marxistas sólo ven en los hechos acaeciendo, el cumplimiento de las predicciones de Carlos Marx en cuanto a las leyes sociales de la historia enmarcadas dentro del materialismo histórico y dialéctico.

2 – Aquellas premisas de los cristianos y de Marx, se prestan para todo un debate de las ideas, en el cual aspiro a que no caigamos en los insultos ni en el uso de mentiras. Como el tema a tratar abarca filosofía, historia y economía (geopolítica), religión, Biblia, materialismo histórico y dialéctico, entonces, vamos a ello:

3 – Al igual que el Señor, aborrezco y abomino, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y sembrar discordia entre hermanos. Señor, hazme tu instrumento de paz y justicia.

4 – La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.

5 – Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana; pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.

En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán de su fruto.

El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina.

La lengua que brinda alivio es árbol de vida; la lengua insidiosa deprime el corazón.

El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien; pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y así sucesivamente…

6 – Toda aquella filosofía bíblica, los dominicanos las resumimos en dichos populares como los siguientes: hijo de gato caza ratón; peras no dan olmo, no hay peor cuña que la del mismo palo, etc. Y si quieres un buen consejo para conseguir una buena esposa o buen esposo, acuérdate de buscarlo por la raza, puesto que de tal palo tal astilla.

7 – Pues bien…, un mal dominicano, hijo de un coronel que en la guerra patria de abril de 1965 fue uno de los jefes de la operación limpieza en la zona norte de la capital, desde hace muchos años se ha dedicado a publicar unos artículos infames, con los cuales, hablando mil mentiras, pretende echar lodo a los héroes y heroínas de la patria y de toda Latinoamérica. Pero también, con sus infundios, y sin tener la debida formación geopolítica, incursiona en la política mundial distorsionando los hechos, dando una versión sesgada e injuriosa sobre la guerra en Ucrania.

8 – Fue así, como la semana pasada, ese mal latinoamericano publicó un artículo que tituló: “Lula Da Silva: tan perverso e inhumano como Putin”. En ese escrito, su protervo autor, vertió el veneno de la mentira en cada uno de sus párrafos. Ese texto infame, le quedó un asco, un vómito… En el propala, insultos hasta más no poder, y de manera perversa, oculta los verdaderos motivos imperialistas de aquella guerra.

9 – Con este mal dominicano y latinoamericano se cumplen los refranes ya aludidos: “hijo de gato caza ratones”, “de tal palo tal astilla”, y otros similares. Él, políticamente piensa y actúa como su padre. Él es, lo que le enseñaron. Él es producto de su medio ambiente; por ello, cabe aquí, “perdónalo señor, porque no sabe lo que hace”.

10 – Naturalmente, hay excepciones; en la nación dominicana, Francisco Alberto Caamaño Deñó es uno de ellos; y en el mundo bíblico, Pablo de Tarso. Desgraciadamente, con el panfletero que nos ocupa, ni siquiera hay indicios de que un día, arrepentido, confiese su yerro, y que al efecto se dedique a reivindicarse como lo hicieron Caamaño y Sáulo, con lo que también, reivindicaría en algo la memoria de su padre quien a tantos dominicanos humildes mató en aquella infame operación limpieza en la zona norte de la capital, iniciada el 13 de mayo de 1965

La verdad es, que Biden y Zelenski tenían que evitar la guerra en Ucrania

11 – Y tenían que evitarla, para que en el mundo y Ucrania no se diera el horror de la debacle económica, política y social que está aconteciendo, que para peor, puede conducirnos a una “Tercera Guerra Mundial Termonuclear”. Pero Biden, sus aliados de la OTAN y el títere Zelenski, con una inconsciencia e irresponsabilidad espantosa, en vez de conjurarla, han estado atizándola, y el cuervo que nos ocupa, defendiendo esa barbarie, cuando ya una mayoría del pueblo de los Estados Unidos, gran número de sus congresistas, y una mayoría mundial, se opone a esa guerra; porque como dijese Putin, Occidente, ha caído en sacrificar al resto del mundo y crear una crisis planetaria, con tal de mantener su dominio global,

Senadores estadounidenses desaprueban la participación de Estados Unidos en la guerra en Ucrania.

12 – En rechazo al involucramiento de EE.UU. en la guerra Rusia-Ucrania, se han manifestado varios congresistas de los EE. UU; entre ellos, Paul Gosar, senador por el estado de Arizona por el partido republicano. Este congresista ha lamentado que la administración Biden esté financiando a Ucrania, en lugar de invertir todos esos miles de millones de dólares en solucionar la larga lista de problemas que existen dentro de EE.UU. En este tenor, Gosar declaró: necesitamos resolver nuestros problemas agobiantes de la deuda, inflación e inmigración. Ucrania no es nuestro aliado. Rusia no es nuestro enemigo. La inflación creciente en EE.UU. no es culpa de Putin. Lamento que Biden anteponga a todos los demás países y sus respectivas poblaciones antes que a su propia nación. También denunció: Vladímir Zelenski – de alguna manera – ganó 100 millones de dólares el año pasado como funcionario público. ¿Adónde creen que realmente irá una parte considerable de los 40.000 millones de dólares que Biden ha destinado para la guerra en Ucrania?

13 – Otro congresista estadounidense que ha criticado la participación de EE. UU en esta guerra es Rand Paul. Este senador por Kentucky se opone a la creación de la “Junta de Gobernanza de Desinformación”, alegando que los Estados Unidos es el “mayor propagador de desinformación, y que esta junta es para enredarnos más.

Temas convergentes en esta guerra

14 – En este punto, una mayoría que no conoce sobre la geopolítica imperialista, ni del “informe de la Rand Corporation”, ni de los sucesos que a partir del 2014 han acontecido en Ucrania, me preguntará: ¿Y por qué Putin no la evitó, porque él fue quien invadió a Ucrania? A lo que yo contesto: Putin evitó esta guerra por 8 largos años; al respecto, todos los acuerdos fueron quebrantos, como la promesa de la OTAN de no expandirse ni una pulgada a la zona vital de Rusia, y los múltiples acuerdos de Minsk y otros.

15 – La guerra en Ucrania, cuyo objetivo es destruir a Rusia, se está realizando, paso a paso, tal como lo detalla el informe de la Rand Corporation, plan éste que se reafirma día a día con las declaraciones y acciones, tanto del presidente Joe Biden, como de sus altos funcionarios y del títere Zelenski. Destinar 30 mil millones de dólares para esa guerra, más armamentos pesados de todo tipo y sanciones por un tubo y siete llaves, son evidencias incontrastables de que esa guerra nunca se ha querido evitar, sino, llevar a cabo.

16 – Si Zelenski, hubiera sido juicioso y amante de su pueblo, y no otro traidor a los suyos, como Juan Guaidó, mejor se hubiese puesto de acuerdo con Putin en asumir la neutralidad de Ucrania, en vez de la confrontación con Rusia, sabiendo que esa confrontación le traería muerte y destrucción a su patria. Pero, como él es de los que les ha vendido su alma al diablo, entonces se ha decantado por el amor al dinero y no a su terruño. En esta osadía satánica, Zelenski ha desviado millones de dólares a su cuenta personal de los millones de ayuda internacional destinados a Ucrania, tal como también ha venido haciendo Juan Guaidó, con las reservas internacionales de Venezuela y otros activos en el exterior.

17 – Cuando se ama lo que se ama, se actúa como la mujer aquella, que ante Salomón demostró ser la madre verdadera del niño en litigio de su maternidad, al optar, porque aquella criatura de sus entrañas, en vez de ser partida en dos con una espada, mejor le fuera entregado a quien ella sabía que no era su madre biológica. Al contrario de aquella mujer, Zelenski ha optado porque Ucrania sea destruido; ello, porque él no siente por Ucrania el amor inmenso, que aquella madre sentía por su hijo.

18 – En cuanto a la conducta y actitudes de hombres y mujeres, unos aseguran que ambos son malos por naturaleza (vienen afectados por un tal pecado original). Otros aseguran, que hombres y mujeres son buenos por naturaleza, que quien los daña es el medio social en que nacen, crecen y se desarrollan; es decir, la época en que les ha tocado vivir, el medio social en que se han desenvuelto, la educación, las ideas, principios e ideología, recibidos (principalmente en el hogar); eventualidades estas, que unidas a rasgos específicos de la personalidad, determinados por la genética, constituyen un problema bien complejo a debatir; es cómo descifrar, quién fue primero, si el huevo o la gallina, o si es “la miseria de la filosofía”, o, “la filosofía de la miseria”, o si lo real es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, o el idealismo filosófico de Hegel.

19 – Yo entiendo que las guerras tienen que ser cosas del diablo, jamás del Dios justo y amoroso en el que yo creo, puesto que no creo en aquel Dios de los israelitas, que según se describe en el libro Números 31,1-18, ordenó a Moisés hacer la guerra a los pueblos enemigos (entre ellos a los medianitas), con órdenes de masacrar, degollar, saquear, incendiar, esclavizar a los vencidos, violar a las mujeres, pero que se conservasen las vírgenes y el botín de guerra para gozo y beneficio de los vencedores.

20 – Como vemos, cuando mezclamos los asuntos de religión y política racional, siguiendo el método dialéctico, todo se complica.

No obstante, yo sigo creyendo que las guerras son cosas del diablo y de sus seguidores. Por tales razones, en la guerra, la primera asesinada, es la verdad; puesto que, si conocéis la verdad, ésta nos hará libres, y como el diablo no quiere nuestra libertad, sino la esclavitud, entonces, en la guerra se mata la verdad.

21 – En la guerra de Ucrania, como toda guerra diabólica, la primera que ha sido asesinada es la verdad. Se han ocupado de esa misión, los periodistas canallas empleados por los medios de comunicación occidentales al servicio de quienes han planificado la guerra contra Rusia, tomando de punta de lanza a Ucrania.

22 – ante esta macabra situación, yo les aconsejo a mis lectores, que cuando escuchen toda información emitida por CNN, CBS, UNIVISION, FOX NEW, canal 41 y 47, etc., no las crean literalmente, sino, que escépticos, las sometan a la crítica y análisis. Igual actitud se debe tomar, cuando se lean (si es que aún lo hacen), los panfletos de los dos cuervos que he aludido radican en New York, con lo que descubrirán, que ambos individuos no son más que dos grandes ignorantes, charlatanes y cizañosos de la peor calaña, que no tienen la capacidad, ni la moralidad, para opinar con conocimiento de causa, de tan complejo y espinoso tema.

23 – En cambio, sugiero, que comiencen a leer los artículos que salen en los portales de quienes tienen la ética (porque son montañas de hombres), y la preparación académica de lugar para discernir sobre esta guerra con conocimiento de causa e imparcialidad. En este orden de ideas, es bueno leer lo que escriben y las entrevistas audio visuales de sociólogos y politólogos con especialidad en geopolítica, como lo son: los dominicanos Iván Gatón y Fernando Peña; el venezolano José Antonio Egido; el mexicano Alfredo Jalife; el judío norteamericano Noam Chomsky; el periodista español, Ignacio Ramonet, el argentino Atilio Borón, los canadienses Michel Chossudovsky y Naomi Klein, etc.

24 – También, para ilustrarnos mejor, podemos ir a los portales siguientes: https://www.voltairenet.org/ donde puedes leer los artículos que sobre la guerra en Ucrania ha escrito el periodista y activista político francés, Thierry Meyssan. Otros portales importantes que dan informaciones creíbles sobre la guerra en Ucrania son: — https://mundo.sputniknews.com/ —https://www.cubadebate.cu/ ——https://www.aporrea.org/ —pagina 12—https://www.pagina12.com.ar—-etc.

25 – Lógicamente, en este proceso de aprendizaje, hay que desaprender para aprender; lo que implica dejar de un lado las mentiras que sobre la guerra en Ucrania nos han bombardeado Jaime Bayly, Jorge Ramos, Andrés Oppenheimer, Carlos Alberto Montaner, Mario Vargas Llosa, y por supuesto, los dos cuervos dominicanos que viven en New York.

26 – Después de usted analizar el contenido que sobre la guerra de Ucrania publican los académicos progresistas anteriormente señalados, entonces, es será decisión, seguir o no, leyendo y creyendo las estupideces e infamias, que sobre esa guerra escriben los dos cuervos aludidos (que se pretenden de eruditos, siendo dos ignorantes y charlatanes), cuyos nombres reales, mis lectores, por deducción ya conocen. Esta advertencia a tener en cuenta va, sobre todo, con el Pinocho, cuyo progenitor fue un coronel que hizo historia matando a dominicanos en la operación limpieza en la zona norte de la capital a inicios de mayo de 1965, ocasión en que los fusilados a mansalva, defendían con sus vidas la soberanía de nuestro país, pisoteada por el imperio abusivo y saqueador.

27 – Como ya es consabido, si me dices de que familia, país y tiempo vienes, que estudiaste y con qué ideales y principios te educaron, y si además conociese algo de tu historia familiar, es casi seguro que no me equivocaría al construir tu perfil psicológico y humano. Hijo de gato, caza ratones; cierto, que existen las excepciones, pero no es el caso de los cuervos que nos ocupan.

A mis lectores les dejo la palabra…

Nota: en otro artículo analizaremos la imputación de traidor a los Estados Unidos que me hacen los dos cuervos referidos, y sus corifeos.