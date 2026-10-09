BID sitúa República Dominicana por encima promedio empleo

Eddy Olivares participó en el Diálogo Regional de Política sobre formalización laboral,

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PANAMÁ.– República Dominicana se ubicó por encima del promedio de América Latina en los indicadores de formalización y calidad del empleo, según el Índice de Mejores Trabajos 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega.

El funcionario se refirió a los resultados durante su participación en el Diálogo Regional de Política sobre formalización laboral, celebrado en Panamá, donde autoridades y especialistas analizaron estrategias para facilitar la transición hacia la economía formal y mejorar las condiciones de trabajo.

INDICADORES POR ENCIMA DEL PROMEDIO REGIONAL

De acuerdo con el informe del BID, República Dominicana obtuvo 60,6 puntos en el índice correspondiente a 2024, frente a 58,0 del promedio regional. En calidad del empleo alcanzó 45,3 puntos, mientras América Latina registró 40,6. En formalidad, el país obtuvo 33,5 puntos, frente a 30,8 de la región.

La calidad del empleo dominicano también mostró avances entre 2022 y 2024, al pasar de 37,8 a 45,3 puntos, para un incremento de 7,5 puntos.

Estos resultados coinciden con la evolución de las estadísticas nacionales. Según la Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), la informalidad laboral descendió de 55,5 % en 2024 a 54,1 % en 2025 y se situó en 53,8 % durante el segundo trimestre de 2026.

Asimismo, la proporción de empleos formales aumentó de 41,9 % en 2021 a 45,9 % al cierre de 2025, un avance de cuatro puntos porcentuales.

EL RETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL EMPLEO

Olivares sostuvo que el desafío no consiste únicamente en crear puestos de trabajo, sino en garantizar que más trabajadores tengan acceso a empleos formales, seguridad social, pensiones, protección laboral y mejores condiciones de vida.

“El crecimiento del empleo tiene que ir acompañado de calidad y formalidad”, afirmó.

El ministro también advirtió que la formalización debe avanzar junto con el aumento de la productividad empresarial y el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores.

La participación dominicana en el encuentro regional busca intercambiar experiencias y promover políticas que faciliten la incorporación de empresas y trabajadores a la economía formal, con la colaboración de empleadores y trabajadores.

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