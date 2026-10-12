BID sitúa a la RD por encima del promedio regional de empleo

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PANAMÁ.– República Dominicana supera el promedio de América Latina en los indicadores de formalización y calidad del empleo, de acuerdo con el Índice de Mejores Trabajos 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega.

El funcionario destacó los resultados durante su participación en el Diálogo Regional de Política sobre formalización laboral, celebrado en Panamá, donde autoridades y especialistas analizaron estrategias para promover el empleo formal y mejorar las condiciones laborales en América Latina y el Caribe.

Según el informe del BID, República Dominicana alcanzó una puntuación de 60,6 en 2024, frente al promedio regional de 58,0. En calidad del empleo obtuvo 45,3 puntos, mientras que América Latina registró 40,6. En formalidad, el país logró 33,5 puntos, frente a 30,8 de la región.

DISMINUYE LA INFORMALIDAD LABORAL

Olivares resaltó que la calidad del empleo dominicano mejoró 7,5 puntos entre 2022 y 2024, al pasar de 37,8 a 45,3.

Asimismo, citó datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), según los cuales la tasa de informalidad descendió de 55,5 % en 2024 a 54,1 % en 2025, y se situó en 53,8 % durante el segundo trimestre de 2026.

Los registros nacionales también reflejan un aumento de la proporción de empleos formales, de 41,9 % en 2021 a 45,9 % al cierre de 2025, equivalente a cuatro puntos porcentuales.

“El crecimiento del empleo tiene que ir acompañado de calidad y formalidad”, afirmó el ministro, quien consideró prioritario garantizar a los trabajadores acceso a la seguridad social, pensiones, protección laboral y mejores condiciones de vida.

El funcionario advirtió que avanzar en la formalización requiere elevar simultáneamente la productividad empresarial y las capacidades de los trabajadores.

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