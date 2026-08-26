BHD participa en cuarta edición de «Finanzas con Cucharitas»

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SANTO DOMINGO.- El Banco BHD participó en la cuarta edición de Finanzas con Cucharitas, evento organizado por Economics Data para promover la educación financiera, fortalecer los hábitos de ahorro y fomentar la inversión con propósito.

La entidad bancaria participó a través de su programa Finanzas Responsables BHD, iniciativa que forma parte de su estrategia de sostenibilidad y que busca desarrollar conocimientos y habilidades para una gestión responsable de las finanzas personales.

También estuvieron presentes BHD Puesto de Bolsa y BHD Fondos, empresas del Centro Financiero BHD, que instalaron un stand para orientar a los asistentes sobre productos bancarios, alternativas de inversión, planificación financiera y construcción de patrimonio a largo plazo.

La vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de Banco BHD, Josefina Navarro, destacó que la educación financiera constituye una herramienta para impulsar el progreso y mejorar la toma de decisiones económicas.

“A través de Finanzas Responsables acercamos conocimientos y recursos que ayudan a las personas a tomar decisiones informadas, fortalecer su bienestar financiero y avanzar con mayor confianza hacia sus metas”, afirmó.

EDUCACIÓN PARA MEJORES DECISIONES FINANCIERAS

Como parte de la agenda educativa del evento, que este año tuvo como lema “Noquea tus malas decisiones de dinero”, BHD Puesto de Bolsa impartió la charla “Fortalece tu portafolio con bonos y productos estructurados”.

La exposición estuvo a cargo de Gabriela Sosa, consultora financiera de la entidad, quien compartió estrategias para diversificar las inversiones y aprovechar oportunidades de acuerdo con los objetivos financieros de cada participante.

A través de Finanzas Responsables BHD, el banco promueve la educación financiera, la inclusión y la bancarización mediante contenidos, herramientas, cursos gratuitos y experiencias de aprendizaje.

El programa busca fortalecer las capacidades de la población para administrar sus recursos, fomentar el ahorro, planificar el futuro e invertir de manera responsable.

MÁS DE 500 MIL PERSONAS IMPACTADAS

De acuerdo con la entidad, en los últimos años Finanzas Responsables BHD ha desarrollado más de 1,500 talleres y mentorías y generado alrededor de un millón de consultas e interacciones en su plataforma digital.

La iniciativa ha impactado de manera directa a más de 500 mil personas y de forma indirecta a un millón, mediante contenidos digitales y herramientas educativas dirigidas a distintos segmentos de la población.

El banco indicó que estas acciones forman parte de su compromiso con el fortalecimiento de la salud financiera y el desarrollo de capacidades que permitan a las personas tomar decisiones económicas más informadas.

an/am