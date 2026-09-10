Bernardo Vega prevé segunda vuelta en las elecciones de 2028

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SANTO DOMINGO.– El economista e historiador Bernardo Vega consideró este miércoles que las elecciones presidenciales de 2028 podrían requerir una segunda vuelta, al señalar que el candidato del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) tendría dificultades para superar el 50 % de los votos.

Durante una reflexión sobre las perspectivas electorales del país, Vega explicó que el escenario político ha cambiado por el crecimiento de los electores independientes, el abstencionismo y la menor identificación ideológica con los partidos.

MÁS ELECTORES INDEPENDIENTES

Vega recordó que en 1981, cuando realizaba encuestas junto al investigador Mark Penn, apenas el 7 % de los consultados se declaraba independiente. Actualmente, afirmó, más de la mitad de los electores se identifica de esa manera, lo que atribuyó al desencanto y la apatía hacia los partidos.

También destacó el aumento de la abstención electoral, particularmente entre dominicanos residentes en el exterior, quienes, según sostuvo, muestran menor interés en participar en elecciones de un país donde ya no viven.

CUESTIONA CANDIDATURA DE LEONEL

Al referirse a las principales figuras políticas del país, Vega señaló que Luis Abinader y Danilo Medina no podrían aspirar nuevamente a la Presidencia en 2028, mientras que Leonel Fernández sí tendría esa posibilidad.

El historiador cuestionó que Fernández pueda optar nuevamente por la Presidencia pese a haber gobernado en tres ocasiones y planteó que una eventual victoria le permitiría alcanzar un cuarto período.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Vega también consideró que la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría influir en la campaña dominicana, especialmente si expresa respaldo a algún candidato.

Sostuvo que las diferencias ideológicas entre los principales partidos dominicanos son cada vez menos claras y que una eventual segunda vuelta podría abrir espacio para acuerdos entre las fuerzas políticas que queden fuera del balotaje.

an/am