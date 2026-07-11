Banreservas reafirma apoyo inmobiliario a la costa norte

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PUERTO PLATA.– El Banco de Reservas, junto a sus filiales Seguros Reservas y Fiduciaria Reservas, celebró un encuentro con clientes, desarrolladores e inversionistas del sector inmobiliario y turístico de la costa norte

El objetivo es fortalecer las relaciones con sus aliados estratégicos y ratificar el compromiso del Grupo Reservas con el crecimiento sostenible de la región.

PROPUESTA INTEGRAL PARA LOS INVERSIONISTAS

Durante la actividad, las tres entidades presentaron su propuesta de valor, orientada a ofrecer soluciones financieras, fiduciarias y de protección patrimonial que acompañen cada etapa de los proyectos de inversión.

El vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios de Banreservas, Ysidro García Peguero, destacó que la integración entre el banco y sus filiales constituye una de las principales fortalezas del Grupo Reservas, al permitir un acompañamiento integral mediante financiamiento, estructuración fiduciaria y cobertura especializada.

PUERTO PLATA IMPULSA EL CRECIMIENTO

El vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Luis Valdez Veras, afirmó que Puerto Plata y la Región Norte viven uno de sus períodos de mayor dinamismo económico, impulsado por iniciativas como el Proyecto Punta Bergantín y otras inversiones estratégicas.

Indicó que la región aporta cerca del 38 % del Producto Interno Bruto nacional y concentra el 38.5 % de la actividad económica del país, además de mantener un crecimiento sostenido en comercio, manufactura y recepción de remesas.

Asimismo, resaltó el fortalecimiento de Puerto Plata como destino turístico gracias al incremento del turismo de cruceros, la alta ocupación hotelera y el desarrollo de nuevos proyectos.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO

La directora de Negocios de Fiduciaria Reservas, Natalia Concepción, subrayó el liderazgo de la entidad en el mercado fiduciario y su compromiso con impulsar inversiones mediante soluciones basadas en transparencia, seguridad y eficiencia.

Con este encuentro, el Grupo Reservas reafirmó su compromiso de continuar apoyando el desarrollo inmobiliario y turístico de la costa norte mediante alianzas estratégicas que fortalezcan la confianza de los inversionistas y contribuyan al crecimiento económico de la República Dominicana.

an/am