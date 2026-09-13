BANI: Decomisan 595 paquetes de cocaína y detienen a tres

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SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas decomisaron 595 paquetes de cocaína y detuvieron a dos colombianos y un venezolano durante un operativo frente a las costas de Baní, provincia Peravia, informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El operativo fue realizado por agentes de la DNCD, la Armada y la Fuerza Aérea, bajo coordinación del Ministerio Público y con apoyo de agencias de inteligencia del Estado, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según la DNCD, las autoridades recibieron información de inteligencia sobre una embarcación que se aproximaba de forma sospechosa a las costas dominicanas, por lo que desplegaron un dispositivo de seguimiento aéreo, marítimo y terrestre.

Tras varias horas de persecución, interceptaron una lancha rápida de unos 32 pies de eslora, tipo Go Fast, a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas.

En la embarcación fueron detenidos dos colombianos y un venezolano. Las autoridades localizaron 24 pacas que contenían los 595 paquetes, envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

También ocuparon cinco tanques y un garrafón de combustible, un dispositivo GPS, cinco teléfonos celulares, un pasaporte colombiano y otras evidencias.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para identificar y detener a otros integrantes de la organización, que presuntamente utiliza lanchas rápidas para transportar drogas desde Sudamérica hacia República Dominicana.

Las autoridades han decomisado este año más de 29 toneladas de distintas sustancias ilícitas en operaciones en puertos, aeropuertos, frontera, costas y otras zonas del país.