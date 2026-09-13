Banco Popular amplía lounge AILA con nueva sala para salidas

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SANTO DOMINGO.- El Banco Popular Dominicano amplió su Lounge Popular en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con un nuevo espacio exclusivo para pasajeros con vuelos internacionales de salida.

Con esta incorporación el servicio duplica su capacidad, al contar con dos áreas diferenciadas: una para pasajeros que llegan al país y la nueva para quienes parten, ubicada más cerca de las puertas de embarque, lo que ofrece mayor comodidad.

MÁS DE 400.000 VISITAS

Desde su apertura en noviembre de 2021, Lounge Popular ha registrado más de 400.000 visitas, reflejo del crecimiento sostenido del servicio.

«Lounge Popular ha evolucionado hasta convertirse en una solución de gran valor para nuestros clientes. Este nuevo espacio nos permite responder a una demanda creciente, expandir nuestros servicios y continuar ofreciendo mayores niveles de bienestar y conveniencia durante sus viajes», expresó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular.

La nueva configuración está diseñada para tarjetahabientes de Mastercard Black y Visa Infinite Prestige, tanto a la salida como al regreso, como una experiencia de marca que busca incrementar la lealtad.

Las salas ofrecen áreas de descanso con conexión inalámbrica, asistencia personalizada y orientación de vuelos, acompañamiento en el proceso migratorio, manejo de equipaje, paso preferente y menú de alimentos y bebidas de cortesía.

Los titulares y adicionales obtienen acceso sin fricción, ahorro de tiempo, privacidad, productividad y oferta gastronómica incluida.

El Lounge Popular está disponible 24 horas, sin costo para estos tarjetahabientes, con reserva previa de al menos 24 horas a través de la plataforma Before Boarding (www.beforeboarding.com).

La iniciativa es producto insignia del portafolio premium del Popular y forma parte de los esfuerzos por fortalecer beneficios para viajeros frecuentes en una de las principales terminales aéreas del país.