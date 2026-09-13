Presidente RD encabeza hoy actividades en San Cristóbal

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SAN CRISTÓBAL.- El presidente Luis Abinader desarrolla este domingo una agenda de actividades en esta provincia, la cual ncluye la inauguración de instalaciones deportivas y sociales, así como encuentros con jóvenes estudiantes y residentes de comunidades.

La jornada comienza a las 11:00 de la mañana con la inauguración de un techado de la localidad de Cambita Garabito, en la esquina de las calles Simón Bolívar y Primer.

Posteriormente, a las 12:00 del mediodía, Abinader encabezará la inauguración de la Estancia Infantil Canastica, en el sector del mismo nombre, en San Cristóbal.

ENCUENTROS CON JÓVENES

A la 1:000 10 de la tarde, sostendrá un encuentro-almuerzo con estudiantes de liceos politécnicos y colegios privados, en el Instituto Politécnico Loyola, situado en la calle Padre Ángel Arias número 1, de la ciudad de San Cristóbal.

A las 2:30 de la tarde, encabezará un encuentro-conversatorio con jóvenes de distintas comunidades en la Gobernación de San Cristóbal.

INAUGURACIÓN EN EL CARRIL

La agenda concluirá a las 4:00 de la tarde, cuando Abinader encabezará la inauguración del techado de El Carril, en el municipio Bajos de Haina.