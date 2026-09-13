MIAMI: República Dominicana lanza nueva campaña turística

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MIAMI.- República Dominicana lanzó aquí su nueva campaña turística «Siente RD», una estrategia dirigida al mercado estadounidense que apuesta por promocionar el país a partir de las emociones, más allá de playas y hoteles.

La presentación fue realizada en el Four Seasons Hotel Miami, en Brickell, y estuvo encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, ante empresarios, figuras del entretenimiento e invitados del sector.

Collado explicó que la propuesta busca conectar con el recuerdo que permanece después del viaje. «La fortaleza más grande que tiene nuestro país es su gente, el sentimiento. Dicen por ahí que sentir es estar vivo», expresó.

«Lo único que nos llevamos son nuestras experiencias, esa última sonrisa, ese abrazo, ese lugar donde fuiste feliz», afirmó Collado al relatar el testimonio de un turista colombiano que al ver una imagen de Casa de Campo respondió: «Ahí yo fui feliz».

ESTRENO EN MERCADO CLAVE

Miami fue elegida por el peso de Florida en la estrategia turística. Según datos del ministerio, 627.094 residentes del estado viajaron a República Dominicana en 2025. Estados Unidos se mantiene como su principal mercado emisor.

La actriz venezolana Gaby Espino y la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres respaldaron el lanzamiento con experiencias personales.

«¿Cuándo me van a invitar de nuevo a República Dominicana? Yo muero por República Dominicana», dijo Espino. «Me he sentido viva, feliz, alegre y querida».

Torres recordó que su primer viaje en avión, a los 12 años, fue a República Dominicana. «Desde ese día me enamoré de su hospitalidad, su belleza, su gente, su comida y su música. Siempre me siento como en casa. Para mí es un paraíso».

«Siente RD» busca convertir esas vivencias en herramienta para atraer nuevos viajeros y fidelizar a quienes regresan, asociando al país con una experiencia humana completa sustentada en cultura, música, gastronomía y hospitalidad.