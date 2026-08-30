Banco Central dona 21 obras a la biblioteca Abigaíl Mejía

Ejecutivos de ambas entidades durante el acto de entrega este 29 de agosto.

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SANTO DOMINGO, RD.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), a través de su Biblioteca Juan Pablo Duarte, donó 21 obras literarias a la Biblioteca Abigaíl Mejía, de la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, del Ministerio de la Mujer, como parte de su compromiso con la promoción de la cultura y el acceso al conocimiento.

La entrega se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Juan Pablo Duarte, con la participación de representantes del Departamento Cultural del BCRD y del Ministerio de la Mujer, bajo la coordinación del Voluntariado Bancentraliano.

ACTO DE ENTREGA

Las obras fueron entregadas por José Alcántara Almánzar, subgerente del Departamento Cultural; Jonathan Abreu, director de Comunicaciones y vicepresidente ejecutivo interino del Voluntariado Bancentraliano; Elvis Soto, consultor técnico del Departamento Cultural, y Miosotis Collado Sánchez, encargada de la Comisión de Educación del voluntariado.

La donación fue recibida por Lily Luciano Ramírez, viceministra de Cultura de Igualdad; Fátima Lorenzo, directora de Educación en Género, y Sandra Vargas, encargada de la Biblioteca Abigaíl Mejía.

Durante la actividad, Abreu resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones para fortalecer el acceso a la cultura y el conocimiento, mientras Alcántara Almánzar destacó el valor de la literatura y las artes como herramientas para la formación y la reflexión.

APORTE AL ACERVO CULTURAL

Entre las publicaciones figuran obras de autores dominicanos como Soledad Álvarez, Aída Bonnelly, Ángela Hernández, Olga Lara, Jeannette Miller, Emilia Pereyra, Catana Pérez de Cuello, Minerva del Risco, María Ugarte, Margarita Vallejo de Paredes, Felicia Vásquez y Catharina Vanderplaats de Vallejo, entre otros.

La colección aborda literatura, poesía, narrativa, música, estética, arte, identidad cultural, historia y tradición oral.

Con esta iniciativa, el BCRD reafirma su compromiso de apoyar la preservación, difusión y acceso a la producción intelectual y artística dominicana.

an/am