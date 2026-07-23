Banco Central dice crecimiento interanual fue de 6.4% en junio

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SANTO DOMINGO.- La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 6.4 % en junio de 2026, la mayor expansión observada en lo que va de año, de acuerdo con las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) divulgadas por el Banco Central.

Con este resultado, la actividad económica acumuló un incremento promedio de 4.5 % durante el primer semestre de 2026, más del doble del crecimiento registrado en igual período de 2025. Asimismo, el trimestre comprendido entre abril y junio mostró una expansión promedio de 5.0 %, evidenciando una recuperación sostenida desde finales del pasado año.

El Banco Central destacó que el indicador de tendencia-ciclo alcanzó un ritmo interanual de 5.5 % en junio, reflejando el fortalecimiento de la economía nacional pese a un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, alzas en los precios del petróleo y mayores costos de transporte.

Entre los sectores que impulsaron el desempeño económico se encuentran la minería, con un crecimiento de 18.1 %; la construcción, que avanzó 14.9 %; la manufactura de zonas francas, con 5.8 %; y el conjunto de actividades de servicios, que aumentó 5.2 %.

SECTORES MAS PRODUCTIVOS DE CRECIMIENTO

La construcción fue uno de los principales motores del crecimiento, aportando cerca del 30 % de la expansión del IMAE en junio. Este desempeño estuvo respaldado por una mayor ejecución de proyectos de inversión privada y pública, así como por un incremento de 22.6 % en el crédito destinado al sector, equivalente a más de RD$34 mil millones adicionales respecto al mismo período de 2025.

En el ámbito turístico, la actividad de hoteles, bares y restaurantes creció 4.6 %, impulsada por la llegada de 816,512 visitantes no residentes en junio, un 6.0 % más que en el mismo mes del año anterior. En tanto, el flujo acumulado de turistas alcanzó 4,963,343 personas durante el primer semestre, para un aumento de 10 %.

Por otro lado, la intermediación financiera registró un crecimiento de 13.1 %, apoyada en la expansión de 9.1 % del crédito al sector privado, equivalente a RD$217 mil millones adicionales en comparación con junio de 2025.

El Banco Central afirmó que la economía dominicana mantiene fundamentos sólidos, un sistema financiero estable y un sector privado resiliente, factores que, junto a la coordinación de las políticas monetaria y fiscal, permitirán enfrentar los desafíos del entorno internacional y preservar la estabilidad macroeconómica.

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