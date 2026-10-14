Banco Central descarta riesgos para estabilidad financiera RD

En su Informe de Estabilidad Financiera, la institución señaló que las pruebas de estrés realizadas muestran que las entidades de intermediación financiera están adecuadamente capitalizadas para absorber posibles pérdidas derivadas de distintos escenarios macroeconómicos adversos.

El documento recoge que los activos de estas entidades superaron los 4.59 billones de pesos en septiembre, un crecimiento interanual del 10.7 % y equivalente al 53.9 % del producto interior bruto (PIB).

DEPOSITOS AL PUBLICO CRECIERON HASTA 3.60 BILLONES

El crédito aumentó un 8.3 %, impulsado, entre otros factores, por los préstamos al consumo, el comercio y la adquisición de viviendas.

Los depósitos del público crecieron un 12.6 %, hasta superar los 3.60 billones de pesos, equivalentes al 42.3 % del PIB, mientras que el patrimonio neto alcanzó los 567,219 millones de pesos, un 12.5 % más que en el mismo período del año anterior.

La rentabilidad sobre los activos se situó en el 3 % y la rentabilidad sobre el patrimonio en el 23.1 %, mientras que el coeficiente de solvencia alcanzó el 18.9 %, según los datos citados por el BCRD.

La morosidad de la cartera de crédito, por su parte, descendió hasta alrededor del 1.5 % en septiembre, frente al 1.9 % registrado al cierre de 2025, en un contexto de mejora de la capacidad de pago de hogares y empresas.

BUEN DESEMPEÑO INSTITUCIONES NO DEPOSITARIAS

El informe también destacó el desempeño favorable de las instituciones financieras no depositarias, entre ellas los intermediarios de valores, las administradoras de fondos de inversión y de pensiones, las aseguradoras y las fiduciarias, sin detectar vulnerabilidades que puedan afectar sus actividades.

En materia regulatoria, el Banco Central resaltó la adopción, desde enero de 2026, de la metodología de valoración a precios de mercado (mark-to-market) para los instrumentos financieros, así como la fijación de nuevos límites para los créditos en moneda extranjera destinados a sectores que no generan divisas y para la posición neta en moneda extranjera de las entidades.

También se actualizó el capital mínimo regulatorio de los intermediarios cambiarios, tomando en cuenta la inflación acumulada entre 2019 y 2024, y se elevó a 2,355,000 pesos la cobertura del Fondo de Contingencia por depositante.

El Banco Central indicó que mantendrá la vigilancia sobre la evolución del sistema financiero y adoptará las medidas de política que sean necesarias para preservar su estabilidad y contribuir al crecimiento económico durante el resto de 2026 y comienzos de 2027.

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