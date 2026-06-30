Banco Adopem entrega primera edición de becas universitarias

Patricia Alvarez, gerente de mercadeo, junto a 5 de las becarias.

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SANTO DOMINGO. – El Banco ADOPEM otorgó las primeras seis becas del Programa BecAdopem 2026, una iniciativa que busca transformar el esfuerzo y el talento de jóvenes dominicanos en oportunidades reales de acceso a la educación superior.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta de Adopem, dijo que las beneficiarias, que en esta primera edición han resultado ser todas mujeres, cursarán estudios en las áreas de Ingeniería en Sistemas, Educación Inicial, Psicología Educativa, Multimedia y Enfermería.

Lo harán en universidades de Santo Domingo, La Vega y Santiago, con una cobertura integral que les permitirá enfocarse en su desarrollo académico y profesional.

LAS SELECCIONADAS SON HIJAS DE CIENTES DE ADEPEN

Entregó las becas a Lolayne García, María del Carmen Adón, Frankenia Polanco y Yennifer Jiménez, representantes del Gran Santo Domingo.

Asimismo, fueron beneficiadas Karla Peña, de La Vega y Angélica María Blanco, de Navarrete, quienes iniciarán sus estudios en INTEC, ITLA, UNAPEC, UNPHU, UNPHU La Vega, y UNEV Santiago, respectivamente.

Las estudiantes seleccionadas, hijas de clientes de la entidad, recibirán el 100% del costo de su matrícula universitaria, una laptop, acceso a herramientas tecnológicas, mentoría y acompañamiento académico, orientación vocacional, seguro contra accidentes y apoyo psicológico si fuera requerido.

VIAJARAN EN JULIO A ESPAÑA

Además, dijo que las seis becadas viajarán a España en julio, invitadas por la Fundación Microfinanzas BBVA, donde compartirán con jóvenes becados de Colombia y Perú un encuentro que promueve el intercambio de vivencias y de culturas como parte de esta experiencia única.

Está previsto que las ganadoras participen en una audiencia con su Majestad la Reina de España, un encuentro que destaca el valor de la educación como motor de oportunidades y transformación social.

El programa BecAdopem fue creado para reconocer el mérito académico y ampliar las oportunidades educativas de hijos e hijas de clientes de Banco Adopem, contribuyendo a la formación de profesionales capaces de generar un impacto positivo en sus comunidades.

an/am