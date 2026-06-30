Banco Adopem entrega primera edición de becas universitarias

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, entregó la primera edición de su programa de becas universitarias BecAdopem 2026, mediante el cual seis jóvenes dominicanas accederán a estudios superiores con apoyo financiero e integral.

Las beneficiarias cursarán carreras en áreas como Ingeniería en Sistemas, Educación Inicial, Psicología Educativa, Multimedia y Enfermería, en distintas instituciones de educación superior del país, incluyendo la Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), la Universidad APEC (UNAPEC), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), en sus sedes de Santo Domingo, La Vega y Santiago.

Las jóvenes seleccionadas —todas hijas de clientes de la entidad financiera— recibirán cobertura del 100 % de la matrícula universitaria, además de una computadora portátil, acceso a herramientas tecnológicas, mentoría académica, orientación vocacional, seguro contra accidentes y acompañamiento psicológico en caso de ser necesario.

Las becadas fueron reconocidas durante un acto celebrado en Adopem ASFL, encabezado por la presidenta ejecutiva de Banco Adopem, Mercedes Canalda de Beras-Goico, quien destacó el impacto social del programa y su enfoque en la movilidad social a través de la educación superior.

Como parte del programa, las seis estudiantes también participarán en una experiencia internacional en España en julio próximo, organizada por la Fundación Microfinanzas BBVA, donde compartirán con jóvenes de Colombia y Perú. En el marco de esta visita, está previsto un encuentro con Su Majestad la Reina de España, como parte de una agenda que promueve el intercambio cultural y el reconocimiento al mérito académico.

“En Banco Adopem creemos que la educación es una de las herramientas más poderosas para transformar vidas y romper ciclos de pobreza. Con estas becas no solo apoyamos el acceso a la universidad, sino que acompañamos a estos jóvenes en la construcción de su futuro”, expresó Canalda de Beras-Goico.

El programa BecAdopem fue diseñado para reconocer el mérito académico y ampliar las oportunidades educativas de los hijos e hijas de clientes de la entidad, contribuyendo a la formación de profesionales capaces de generar impacto positivo en sus comunidades.

Con esta primera edición, Banco Adopem reafirma su compromiso con la educación como motor de desarrollo económico, inclusión social y transformación de vidas en la República Dominicana.

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