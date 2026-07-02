Avenida circunvalación en Barahona

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

En el sistema vial del municipio Santa Cruz de la provincia Barahona, la avenida Enriquillo, que bordea litoral este del municipio, frente a las aguas del Mar Caribe, constituye una de las arterias de circulación vehicular más importante del circuito vial de la provincia.

Con sus limítrofes en la parte sur conecta con ciénega, Paraiso, Enriquillo y la provincia de Pedernales, continua al norte con el municipio densamente poblado de Villa Central, pero también las principales calles céntricas del área comercial de la localidad inician o terminan en mencionada vía de circulación.

Ello así, porque tiene ubicación geográfica citadina que facilita el transito bidireccional de vehículos pesados, livianos, así como también a los que transportan productos agrícolas cultivados en la sierra del Bahoruco oriental y las mercancías traídas de otras zonas.

Si hay una avenida de alta concurrencias de personas y de pesado tránsito vehicular, es el malecón de Barahona. Y no solo eso, en la misma están ubicados los principales hoteles, restaurantes y lugares de entretenimiento del municipio frecuentemente visitado por nativos y turistas.

A esto hay que agregar, las actividades multitudinarias de carácter patrio, culturales y religiosas. Igualmente, se organizan eventos sociales de indoles diversas en escenarios de la vía.

Por lo tanto, no es el trayecto adecuado para la obra.

No obstante, se rumorea la idea de utilizar trayecto vial para construir una avenida de circunvalación. Algo improcedente fuera de toda lógica. Esto es llover sobre mojado porque en el caso de la avenida Enriquillo usarla con ese propósito se podría crear una situación caótica y en el transito vial. En ese sentido, avenida Antonio Méndez (mal llamada avenida de circunvalación), que sería la continuación, tiene aristas que también entorpecen proyecto.

Ahora bien, ¿Que es una avenida de circunvalación?

“Es una vía de automoción que rodea total o parcialmente una ciudad o núcleo poblacional.” Su objetivo es evitar que los vehículos que van de paso no tengan que cruzar por el centro de la población.

Sus funciones principales son:

Sacar los camiones de carga de las calles residenciales.

Disminuir los cuellos de botellas en el centro urbano y

Ahorra tiempo, puesto que permite cruzar de un extremo a otro a mayor velocidad, entre otras ventajas.

Ejemplos ilustrativos son las en construidas Bani y Azua.

Finalmente, queremos sugerirles a ideólogos y gestores del proyecto en cuestión, imprescindible ahora y en futuro inmediato para la región, que en sendero suroeste del municipio, existe espacio adecuado para implementar el proyecto de circulación vehicular.

dribatistaf@hotmail.com

JPM