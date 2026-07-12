Avanza en SDE la construcción mayor centro comercial de RD

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SANTO DOMINGO ESTE.– La construcción de City Center by Lady Lee, considerado el centro comercial más grande de la República Dominicana y el Caribe, avanza a un ritmo acelerado en la intersección de la autopista Las Américas con la avenida Charles de Gaulle, donde cientos de obreros y equipos pesados trabajan de forma continua en la ejecución del megaproyecto.

La iniciativa representa una inversión privada de US$700 millones y proyecta la creación de más de 6,000 empleos, consolidándose como una de las obras de mayor impacto económico e inmobiliario que se desarrollan actualmente en el país.

El constante movimiento de grúas, camiones y maquinaria pesada refleja el progreso de la construcción. Las estructuras de hormigón ya alcanzan varios niveles, mientras continúan los trabajos de instalación de vigas metálicas, armado de columnas y vaciado de concreto, manteniendo un intenso ritmo de ejecución.

El proyecto, cuyo primer palazo fue encabezado por el presidente Luis Abinader, contempla un moderno complejo de uso mixto con más de 400 locales comerciales, incluyendo 266 tiendas, un hotel AC Marriott de 300 habitaciones, dos torres corporativas, cuatro torres residenciales con más de 600 apartamentos, áreas de entretenimiento, centros médicos, servicios financieros y más de 3,500 espacios de estacionamiento.

A medida que avanzan los trabajos, el proyecto transforma el paisaje urbano de uno de los principales accesos a Santo Domingo Este, reforzando el posicionamiento del municipio como un importante polo para la inversión comercial, inmobiliaria y de servicios.

Durante cada jornada, las grúas movilizan toneladas de acero, mientras brigadas de trabajadores realizan labores de colocación de varillas, encofrados y vaciado de concreto, evidenciando el dinamismo de una obra considerada entre las mayores inversiones privadas que se ejecutan en la zona oriental del Gran Santo Domingo.

Se espera que, una vez concluido, City Center by Lady Lee impulse significativamente la actividad comercial, turística y empresarial de Santo Domingo Este, convirtiéndose en un nuevo referente económico para el país y la región del Caribe.

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