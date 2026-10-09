Autoridades haitianas están liberando traficantes de armas

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Puerto Príncipe, 9 oct (Prensa Latina) .- Las autoridades haitianas están liberando a la mayoría de los traficantes de armas que detienen, muchas veces con suficientes pruebas, según pesquisas de la ONU reveladas por el periódico Le Nouvelliste.

Los sospechosos son exonerados pese a existir elementos abrumadores para culparlos, mientras las investigaciones son obstaculizadas por actores influyentes para evitar una acusación formal, añade el informe de un Grupo de Expertos del organismo mundial, citado por el diario.

La extradición a Estados Unidos de presuntos implicados en el tráfico de armas desde aquel país se convierte en la actualidad en un vía sin aprovechar para imponer sanciones concretas a personas comprometidas con ese delito, señalaron los investigadores de la ONU.

EN DOMINICANA CAPTURARON TRES

El Grupo de Expertos -agrega el periódico- informó sobre la detención en 2025 en República Dominicana y su posterior liberación de tres implicados en la adquisición de armas, drones y otros equipos destinados a bandas que operan en este país.

Las abundantes pruebas de tráfico asociadas al grupo de sospechosos ilustran -según los expertos- los métodos operativos más generales que usan las autoridades haitianas en este proceso de arrestos y exoneración de los contrabandistas de armas, explican las fuentes.

«Si bien los agentes detienen a los culpables e inician investigaciones, la falta de recursos, la corrupción y la falta de mecanismos de protección a los oficiales comprometidos obstaculizan la culminación de pesquisas judiciales efectivas», explican los expertos.

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