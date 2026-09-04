Autoridad Federal EU extiende prohibición de vuelos a Haití

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Puerto Príncipe, 4 sep.- La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos amplió por un lapso de otros seis meses las restricciones de vuelos de sus aerolíneas hacia Haití, informó hoy el periódico local Le Nouvelliste.

La empresa de aviación civil, que extendió hasta el 2 de marzo del 2027 esa prórroga de prohibiciones de viajes, atribuyó la decisión «a riesgos de seguridad» asociados a la inestabilidad actual del país caribeño, añadió la publicación.

El ente federal estadounidense vetó también los vuelos por debajo de los 10 mil pies de altura en ciertas áreas designadas de Haití a sus aerolíneas, operadores comerciales y aeronaves civiles registradas en la nación norteña.

Las restricciones, que incluyen un corredor alrededor de Puerto Príncipe, también amplían ahora esa zona restringida dos millas náuticas hacia el norte, para abarcar regiones centrales de Haití bajo el control actual de grupos armados, agregó el diario.

La FAA precisa que pueden prescindir de su autorización los movimientos aéreos dentro del territorio nacional haitiano y en el espacio fuera de las áreas antes mencionadas.

El organismo estadounidense de aviación civil impuso estas restricciones por primera vez en noviembre de 2024, después de que tres aviones comerciales estadounidenses fueron alcanzados por disparos de pandillas mientras sobrevolaban esta capital.

Desde entonces, la presencia de esas bandas armadas en Puerto Príncipe y sus alrededores continúa afectando al sector estadounidense de la aviación vinculado al estado caribeño.

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