SANTO DOMINGO.- El envejecimiento de la población está redefiniendo las necesidades de protección económica de los hogares y plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el acceso a servicios de salud, al tiempo que abre oportunidades para el desarrollo de soluciones aseguradoras adaptadas a una sociedad cada vez más longeva, de acuerdo con un informe de Mapfre Economics, el servicio de estudios de Mapfre.

El documento, titulado “Análisis demográfico y su impacto en el sector asegurador”, identifica como factores determinantes para las próximas décadas la disminución de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la proporción de población en edad de trabajar en relación con el número de jubilados.

En el contexto dominicano, estas tendencias refuerzan la importancia de fortalecer la cultura del ahorro, promover la planificación financiera desde edades tempranas e impulsar mecanismos de protección que permitan afrontar con mayor estabilidad la jubilación y los gastos asociados a la atención médica.

El informe destaca que las soluciones de ahorro previsional, los seguros de salud y las coberturas vinculadas a la dependencia y a los cuidados de larga duración concentrarán una parte creciente de las oportunidades de desarrollo del sector asegurador.

De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas citadas en el análisis, la población mundial pasaría de 8,232 millones en 2025 a 10,180 millones en 2100. En ese mismo período, la tasa de fecundidad bajaría de 2.3 a 1.8 hijos por mujer, mientras que la esperanza de vida aumentaría de 72.6 a 81.5 años.

El estudio también apunta que, hacia finales de siglo, entre 80% y 90% de las defunciones se concentrarían en personas mayores de 70 años, una transformación que subraya la necesidad de anticipar los impactos económicos y sociales asociados a la longevidad.

Además, advierte sobre una creciente polarización demográfica entre países que mantendrán su crecimiento poblacional y aquellos que enfrentarán una reducción progresiva de habitantes, lo que exigirá respuestas diferenciadas de gobiernos, empresas y sistemas de protección social.

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