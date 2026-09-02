Aumenta 14,8 % consumo de gasolina en RD pese a precios

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Santo Domingo, 3 sep (Prensa Latina) El consumo interno de gasolina y gasoil aumentó 14,8 por ciento durante el primer semestre de 2026 en República Dominicana, pese al incremento de los precios de esos combustibles registrado desde marzo, trascendió hoy.

El comportamiento se desprende de las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) por el impuesto adicional de dos pesos (0.03 dólares) aplicado a cada galón de gasolina y gasoil, cuyos ingresos alcanzaron mil 112,8 millones de pesos (unos 18.9 millones de dólares) entre enero y junio.

La cifra supera los 969,4 millones de pesos (16.4 millones de dólares) recaudados por ese concepto en igual período de 2025.

El resultado refleja que el incremento de los valores de los combustibles no se ha traducido hasta ahora en una disminución de su demanda interna, especialmente vinculada al transporte público y privado de pasajeros y de carga.

De acuerdo con el reporte, los precios de la gasolina y el gasoil han experimentado subidas cercanas al 20 por ciento durante el año, mientras el consumo mantiene una tendencia al alza.

ft/mpv