Atribuye a Gobierno discurso vacío y que incumple promesas

Martínez sostuvo, de acuerdo a una nota enviada hoy por su equipo, que los dominicanos esperan respuestas concretas frente a los problemas que afectan su calidad de vida y afirmó que el PRM y su gobierno han sido incapaces de ofrecerlas.

JOVENES ESTAN CANSADOS DE CUENTOS

El líder opositor expresó que la juventud dominicana está cansada de los cuentos y aseguró que “los padres de familia no quieren engaños; lo que quieren son resultados”.

“Dondequiera que vamos, el clamor es el mismo: el sector agropecuario está abandonado; la gente sale a las calles con temor por la inseguridad, por la zozobra y por la falta de paz. Y ni hablar del alto costo de los alimentos. La calidad de vida del pueblo dominicano se ha deteriorado, y eso tenemos que detenerlo”, expresó.

SITUACION CLASE MEDIA ES INSOSTENIBLE

Martínez consideró insostenible la situación que enfrentan la clase media, los sectores más vulnerables, los trabajadores, la juventud, los profesionales y los empresarios. En ese sentido, sostuvo que el PRM y su gobierno se han convertido en el principal obstáculo para que el país avance al ritmo que demandan los dominicanos.

“Administrar bien y estar comprometido con cada persona, con cada madre, con cada trabajador, con cada profesional, con la juventud y con quienes generan empleos es lo que nos permitirá construir la República Dominicana que todos anhelamos», señaló

Martínez dijo que el pueblo requiere un país donde las cosas funcionen, donde haya oportunidades y donde los resultados vuelvan a estar al servicio de la gente. «Ese es el compromiso que asumimos de cara al 2028».

an/am