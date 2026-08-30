Atletismo entrega RD$10.3 MM en incentivos a medallistas JCC

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA) inició la entrega de RD$10.3 millones en incentivos económicos a los atletas dominicanos que conquistaron 23 medallas, incluidas 14 de oro, en los recién concluidos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La entrega, encabezada por el presidente de la FDAA, ingeniero Alexis Peguero, comenzó el pasado miércoles 26 y contó con la participación de varios integrantes del Comité Ejecutivo de la entidad, entre ellos Ramón Valdez, Mariano Cedeño y Radhamés Brea.

Peguero destacó el desempeño de los atletas y calificó su actuación como una de las más sobresalientes del atletismo dominicano en una competencia regional.

El dirigente federativo también felicitó al presidente Luis Abinader por el respaldo ofrecido para la organización de los Juegos, así como al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, al Comité Organizador y al Comité Olímpico Dominicano (COD) por el trabajo desarrollado para garantizar el éxito de la justa.

La delegación dominicana cerró los Juegos con 150 medallas, la mayor cosecha alcanzada por el país en la historia de esta competencia.

“Nuestros atletas están felices con los incentivos que entregó hace algunos días el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, al Comité Olímpico para que fueran repartidos de acuerdo con los colores de las medallas alcanzadas”, manifestó Peguero.

El presidente de la FDAA recordó que, antes del inicio de los Juegos, había expresado su confianza en que el atletismo sería uno de los principales aportantes de preseas a la delegación dominicana.

“Desde mucho antes del inicio de los Juegos nos mantuvimos afirmando públicamente que el atletismo iba a aportar medallas de calidad a la delegación dominicana y así fue”, afirmó.

Peguero atribuyó esa proyección al proceso de preparación y a los resultados obtenidos por los atletas en competencias internacionales previas a los Centroamericanos, entre ellas los torneos Iberoamericano y Panamericano.

“Sabíamos la labor de preparación que estaban haciendo nuestros atletas. Esos resultados fueron el mejor termómetro para saber que la actuación en los Juegos Centroamericanos tendría una soberbia participación, como ocurrió”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que las 23 medallas, 14 de ellas de oro, son fruto de un proceso que involucró a atletas, entrenadores, dirigentes y personal de apoyo.

Consideró que la entrega de los incentivos constituye un reconocimiento al sacrificio y la dedicación de los deportistas que durante meses se prepararon para representar al país en la principal cita deportiva regional.

“No vamos a parar de trabajar, desde la iniciación hasta la categoría superior”, enfatizó Peguero.

La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo reiteró su compromiso de fortalecer los programas de preparación y desarrollo de sus atletas, con el propósito de mantener el crecimiento de la disciplina y consolidar sus resultados en futuras competencias internacionales.

of-am