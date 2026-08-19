Atletismo agasaja medallistas y entrenadores por actuación JCC

La Federación de Atletismo comparte con todos los atletas medallistas, dirigentes, entrenadores y la familia de ese deporte, en el agasajo por la brillante actuación en los pasados Juegos.

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LA VEGA.— La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA) celebró un encuentro de confraternidad con atletas, entrenadores, dirigentes y miembros de la familia del atletismo dominicano, como reconocimiento a la histórica actuación de la disciplina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La actividad, encabezada por el presidente de la FDAA, ingeniero Alexis Peguero, tuvo lugar en el Salón del Templo de los Inmortales, en La Vega, donde los protagonistas de la delegación dominicana compartieron con autoridades deportivas de la provincia, inmortales del deporte e invitados especiales.

Peguero calificó la jornada como “grandiosa y un día inolvidable” para el atletismo nacional y destacó el desempeño alcanzado en la pista del Estadio Olímpico, donde la disciplina conquistó 23 medallas, incluidas 14 de oro, convirtiéndose en la federación que más preseas aportó a la delegación dominicana.

“El atletismo tuvo una actuación sobresaliente al conquistar 14 medallas de oro y un total de 23 preseas. Nos llena de orgullo haber contribuido con medallas de calidad para que la República Dominicana terminara los Juegos con 150 preseas y en el quinto lugar general”, afirmó Peguero.

El dirigente explicó que el encuentro fue organizado para reconocer personalmente el esfuerzo de atletas, entrenadores y demás integrantes de la disciplina, así como brindarles un espacio de recreación después de años de preparación y competencia.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido del Ministerio de Deportes, encabezado por Kelvin Cruz; el programa CRESO, World Athletics, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Adidas y el Comité Olímpico Dominicano (COD).

“Quisimos reconocer en viva voz el gran trabajo que realizaron nuestros atletas, no solo en los Centroamericanos, sino también en los últimos certámenes internacionales, donde pusieron en alto la bandera tricolor”, manifestó.

Peguero resaltó que detrás de cada medalla existe un esfuerzo colectivo que involucra a atletas, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, dirigentes y familiares, quienes acompañan a los competidores durante todo el proceso de preparación.

Indicó que la cosecha de 14 preseas doradas y 23 en total es fruto de años de planificación, sacrificios, entrenamientos y participación en competencias internacionales. También recordó las actuaciones de los atletas dominicanos en los campeonatos Panamericanos e Iberoamericanos celebrados en Colombia y Perú.

Durante el encuentro predominó un ambiente de alegría y confraternidad, en el que atletas y entrenadores dejaron momentáneamente de lado la presión competitiva para compartir como una gran familia.

Las autoridades de La Vega presentes en la actividad felicitaron a los atletas, entrenadores y dirigentes por los resultados obtenidos y por su contribución al histórico desempeño de la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Peguero reiteró el compromiso de la Federación de continuar fortaleciendo las diferentes modalidades y categorías del atletismo, con el objetivo de mantener a la disciplina entre las de mayor aporte al medallero dominicano en los principales eventos internacionales.

La celebración sirvió también para renovar el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del atletismo y lograr que la bandera dominicana continúe ondeando en lo más alto de los escenarios deportivos internacionales.

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