Atlético Vega Real vence a Moca FC y suma puntos en la LDF

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LA VEGA.– El Atlético Vega Real consiguió una ajustada victoria 1-0 sobre Moca FC, en un cerrado partido correspondiente a la octava jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El encuentro, disputado en el estadio El Cóndor, se definió con un gol de Juan David Díaz desde el punto de penalti en el minuto 57, suficiente para que el conjunto vegano sumara los tres puntos en casa.

PENALTI DEFINE EL ENCUENTRO

El conjunto local encontró la ventaja en el segundo tiempo, cuando Díaz convirtió la pena máxima y puso el 1-0 que se mantendría hasta el pitazo final.

Moca FC buscó reaccionar y generó varias ocasiones para igualar el marcador. En el minuto 66, el guardameta Yerson García fue determinante al realizar una gran intervención ante un tiro libre ejecutado por Gerard Lavergne.

En los minutos finales, Yohan Parra y Alexander Rondón intentaron encontrar el gol del empate, pero la defensa del Atlético Vega Real y su arquero lograron contener las ofensivas del conjunto mocano.

Con este resultado, Atlético Vega Real aseguró tres puntos en su estadio, mientras Moca FC deberá concentrarse en su próximo compromiso del Apertura 2026.

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