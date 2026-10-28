Ateneo Amantes de la Luz felicita a Radio Santa María por 70 años

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SANTIAGO.— El Ateneo Amantes de la Luz felicitó a Radio Santa María por sus 70 años de servicio educativo, cultural y evangelizador, y destacó sus aportes al desarrollo de las comunidades dominicanas.

El presidente de la institución, Carlos Manuel Estrella, afirmó que la emisora ha dejado una huella en la sociedad mediante su compromiso con la educación, la comunicación y la transformación social.

Estrella resaltó la labor de la Escuela Radiofónica de Radio Santa María, con sede en la provincia La Vega, por ofrecer oportunidades de formación a miles de dominicanos durante décadas.

También valoró la campaña de educación vial que impulsa la estación, al considerar que constituye una iniciativa necesaria frente a los accidentes de tránsito y las pérdidas de vidas humanas en las vías públicas.

El Ateneo se unió a la celebración bajo el lema «70 años, 70 historias», con el que la emisora inició el 28 de octubre su programa conmemorativo, que se extenderá hasta octubre de 2027, como parte de su Año Jubilar.

La entidad cultural santiaguera consideró que la trayectoria de Radio Santa María demuestra cómo la comunicación, ejercida con responsabilidad y vocación de servicio, puede contribuir a la educación, el desarrollo y el fortalecimiento de los valores ciudadanos.

En nombre de la directiva, Estrella expresó sus mejores deseos para que la emisora continúe su labor en favor de las familias y comunidades del país.

dh/am